Cargos contra 5 oficiales por hombre herido bajo custodia policial en New Haven

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, dijo que el fiscal estatal de New Haven decidió presentar cargos penales contra cinco policías de New Haven después de que un hombre resultó gravemente herido mientras estaba bajo custodia policial en junio.

La policía de New Haven dijo que Richard “Randy” Cox estaba en la parte trasera de una camioneta de la policía el 19 de junio para ser procesado por un cargo de armas, cuando el conductor se detuvo repentinamente para evitar un accidente y Cox se estrelló de cabeza contra la pared de la camioneta.

Los funcionarios también publicaron videos que muestran que los oficiales arrastraron a Cox en el centro de detención mientras esperaban que llegaran los paramédicos.

Los cinco oficiales involucrados habían sido puestos en licencia en medio de una investigación policial estatal.

La policía estatal dijo que el oficial Oscar Díaz, de 54 años; el oficial Ronald Pressley, de 56; la oficial Jocelyn Lavandier, de 35; el oficial Luis Rivera, de 40; y la sargento Betsy Segui, de 40 años, se entregó a la Policía Estatal en Westbrook el lunes.

Elicker dijo que la policía estatal emitió órdenes de arresto y los cargos incluyen imprudencia temeraria y crueldad hacia las personas.

El jefe de policía de New Haven, Karl Jacobson, dijo que respeta la decisión del fiscal del estado y que se reanudará la investigación de asuntos internos.

La familia de Cox dijo que está paralizado del pecho hacia abajo.

En septiembre, los abogados que representaban a Cox presentaron una demanda federal por $100 millones contra los cinco oficiales involucrados en el incidente y la ciudad de New Haven.