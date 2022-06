Casa Estatal de Mass. aprueba proyecto de ley de derechos reproductivos

Más de una docena de representantes, la mayoría mujeres, se presentaron en la Cámara uno por uno el miércoles por la tarde para argumentar a favor de un proyecto de ley diseñado para garantizar el acceso a la atención de la salud reproductiva, para apoyar a los pacientes que la necesitan y para proteger a sus proveedores a raíz del fallo de la Corte Suprema de los EE. UU. que borra el derecho al aborto de casi 50 años.

Algunos de los representantes compartieron sus propias experiencias personales con el cuidado reproductivo durante sus comentarios, retratando esos servicios como a la vez personales, necesarios y generalizados. La representante Kate Lipper-Garabedian, demócrata de Melrose, relató haber experimentado dos abortos espontáneos en los cinco años entre el nacimiento de sus hijos.

"Con el segundo, mi cuerpo no completó por sí solo el proceso de un aborto espontáneo. Necesitaba el cuidado compasivo de mi obstetra/ginecólogo para ayudarme con la extracción del feto", dijo Lipper-Garabedian. "Esa fue una experiencia personalmente dolorosa y completamente común. Ahora, en muchos estados, los médicos pueden dudar en realizar ese tipo de procedimiento médico por temor a ser acusados ​​de realizar un aborto, poniendo aún más en riesgo la vida de las mujeres".

Varios relataron haber abogado hace décadas, como estudiantes universitarios o activistas que aún no se habían postulado para un cargo, por ampliar el acceso al aborto y la atención reproductiva en los Estados Unidos.

La. representante Ruth Balser, de 73 años, se dirigió a sus colegas como "una mujer que tiene la edad suficiente para recordar los días anteriores a Roe v. Wade", y lamentó "el dolor que en particular siente mi generación de mujeres, que esa lucha dura y ganada nos han arrebatado el derecho".

La representante Carol Doherty de Taunton, quien se contaba entre la generación de mujeres de Balser "cuyas opciones eran muy limitadas", describió el fallo Roe v. Wade de 1973 como un momento de revelación de que el país estaba en un "camino positivo". Un poco más de una década después, Doherty trabajó en la campaña No on 1, que derrotó con éxito una pregunta electoral que habría declarado que la Constitución de Massachusetts no impide que los legisladores estatales regulen o prohíban los abortos.

"Había olvidado toda esa historia porque hoy estamos aquí hablando básicamente sobre los mismos tipos de temas de la misma manera", dijo Doherty en su primer discurso desde el pleno de la Cámara. "Pensamos que habíamos ganado la guerra, pero el hecho es que ganamos la batalla y la guerra continúa".

La representante demócrata de Cambridge, Marjorie Decker, dijo que era "difícil hablar del tema".

"Seamos muy claros: la decisión de la Corte Suprema tiene sus raíces en la misoginia", dijo Decker. "La motivación detrás de esto es garantizar que las mujeres y aquellos que necesitan acceso a la atención de la salud reproductiva ya no tengan control sobre sus cuerpos".

"Tengo 50 años y estoy parada aquí teniendo que defender un derecho que he tenido toda mi vida", agregó.

La representante Tram Nguyen de Andover dijo: "La decisión de cuándo, si tener o cómo tener un hijo es profundamente personal y no debe involucrar al gobierno".

A pesar del fallo de la Corte Suprema la semana pasada, el aborto sigue siendo legal en Massachusetts según la ley estatal.

El proyecto de ley que la Cámara aprobó el miércoles (H 4930) declararía que el acceso tanto a la atención de salud reproductiva como a la atención de afirmación de género es un "derecho garantizado por la constitución o las leyes" de Massachusetts y protegería a los proveedores de atención reproductiva y de género.

También incluye disposiciones que exigen que las aseguradoras de salud cubran los abortos y los servicios relacionados sin deducibles, copagos o costos compartidos, lo que permite que los proveedores de atención de la salud reproductiva y de afirmación de género mantengan confidenciales sus domicilios y permiten los abortos después de las 24 semanas de embarazo en el caso de una anomalía fetal "grave" además de las circunstancias ya permitidas que involucran anomalías fetales "mortales". También busca impulsar el acceso a la anticoncepción de emergencia.

La Cámara aprobó el proyecto de ley en 136 votos contra 17 en el que seis demócratas se unieron a 11 de los 27 republicanos de la Cámara en la oposición.

La única representante que se opuso al proyecto de ley el miércoles fue la representante demócrata de Dracut, Colleen Garry, quien dijo que votaría en contra "no porque quiera evitar que la gente aborte; personalmente, no quiero creer en los abortos, pero este proyecto de ley va más allá" de lo que ella podría apoyar. Garry, quien habló al final del debate de una hora, también dijo que estaba "muy decepcionada" con el tono del debate del miércoles.

"Tenemos algunas creencias religiosas y personales sinceras que han sido vilipendiadas por miembros que hablaron antes que yo", dijo. Garry agregó: "Y es por eso que tuve que llamar y expresar que hay algunas personas pro-vida en Massachusetts que honesta y verdaderamente creen en los temas pro-vida y no hacen nada para tratar de vilipendiar o juzgar a las mujeres, y deberíamos no ser juzgadas."

El representante republicano Joseph McKenna de Webster también dio voz a una enmienda que presentó que habría permitido a los contribuyentes que se oponen moralmente al aborto indicar eso en sus declaraciones de impuestos y habría ordenado al estado que no use el dinero de los impuestos de esa persona para financiar servicios de aborto.

"Ofrecí esta enmienda para la opinión de la minoría que puede existir aquí en Massachusetts, y según la cantidad de oradores que me precedieron, la opinión de la minoría extrema, que un aborto representa el final prematuro de la vida de un bebé humano", dijo McKenna antes de que se rechazara la enmienda.

La votación de la Cámara hace que la legislación sobre derechos reproductivos se una a la creciente combinación de prioridades legislativas en las últimas cuatro semanas y media de la sesión legislativa, dado que la Cámara, el Senado y el gobernador han mostrado interés.

A los pocos minutos de que se dictara el fallo de la corte en Dobbs v. Jackson la semana pasada, el gobernador Charlie Baker firmó una orden ejecutiva prohibiendo a Massachusetts cooperar con los intentos de extradición de otros estados relacionados con el cuidado reproductivo, protegiendo a los proveedores de la disciplina profesional que surja de cargos fuera del estado y la prohibición de que las agencias del poder ejecutivo ayuden a otro estado a investigar a alguien por prestar o recibir servicios de salud reproductiva.

El presidente de la Cámara de Representantes, Ronald Mariano, dijo esta semana que una "diferencia significativa" entre el proyecto de ley de la Cámara y la orden de Baker "es que lo estamos incorporando al estado de derecho en lugar de su orden ejecutiva, que solo cubre las áreas que sobre las que él tiene control."

El Senado agregó protecciones legales similares a las que se incluyen en el proyecto de ley de la Cámara a su plan de presupuesto estatal para el año fiscal 2023 la semana después de que se filtrara y se hiciera público el borrador de opinión de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade. Cuando la Cámara publicó su proyecto de ley el martes, la presidenta del Senado, Karen Spilka, dijo que su cámara consideraría algo similar después de que la Cámara actuara.

"Aplaudo a la Cámara por adoptar gran parte del lenguaje que el Senado ya aprobó en el proyecto de ley que se publicó hoy, y esperamos debatir una versión de este proyecto de ley cuando llegue al Senado", dijo. "Hay muchos caminos para consagrar el acceso a la atención de la salud reproductiva de la Commonwealth en la ley, por lo que esperamos aprobar un proyecto de ley final que confirme nuestra determinación de proteger los derechos reproductivos".

Baker vetó un proyecto de ley de 2020 que codificaba el derecho al aborto en la ley estatal, citando preocupaciones con secciones que tratan sobre abortos más avanzados en el embarazo y la edad de consentimiento para la práctica. La Legislatura anula ese veto. Si bien no ha indicado que podría vetar un proyecto de ley de protección de la salud reproductiva, Mariano dijo esta semana que la Cámara quería actuar con tiempo suficiente para anular un veto del gobernador antes del final de la legislación formal del año el 31 de julio.