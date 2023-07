Casa Estatal de Massachusetts permanecerá cerrada en medio de investigación por incendio eléctrico

La Casa del Estado de Massachusetts en Beacon Hill permanecerá cerrada el miércoles, luego de un incendio eléctrico en el sótano del edificio el martes por la tarde que provocó la evacuación de funcionarios estatales, miembros del personal y miembros del público.

El superintendente de la Cámara de Representantes dijo que la decisión de mantener el edificio cerrado el miércoles es por precaución, mientras que la investigación del incendio del martes está cerrada.

Según el Comisionado de Bomberos de Boston, cuando sonaron las alarmas de incendio el martes por la tarde alrededor de las 2:00 p.m., el edificio fue evacuado y los bomberos encontraron humo proveniente de un área de bóveda en el sótano de la Casa Estatal.

Los investigadores de incendios determinaron que se estaban quemando cables de alto voltaje que alimentaban un transformador. El transformador en sí no se incendió.

Debido a la ubicación del incendio en el edificio y al difícil proceso de ventilar el humo de ese incendio, los equipos tardaron horas en hacer que el edificio fuera seguro para que los legisladores y su personal volvieran a entrar a recoger sus pertenencias.

“Muy difícil”, dijo el comisionado Paul Burke del Departamento de Bomberos de Boston. “Estaba en un túnel y el humo, y la calidad del aire era el problema, las toxinas en ese material en llamas eran muy peligrosas. Tienen lecturas en el monóxido de carbono, una lectura promedio podría ser de 10, 11 partes por millón, esto fue en miles, por lo que no es sostenible que un humano no esté en oxígeno, en el aire que tenemos los bomberos". No se reportaron heridos en el incendio.