Casa que inspiró la película de terror ‘El Conjuro’ se vende por más de $1.5 millones

La granja de Rhode Island que inspiró la escalofriante película de terror del 2013 "El Conjuro" se vendió a un desarrollador de Boston que planea mantenerla abierta al público.

La casa del siglo XVIII en Burrillville se vendió por $1,525 millones el jueves, mucho más que el precio inicial de $1,2 millones.

“Esta compra es personal para mí”, dijo la compradora Jacqueline Nuñez, propietaria de WonderGroup LLC, a The Boston Globe. “No es un desarrollo inmobiliario. Se trata de mis propias creencias”.

Núñez y la pareja que vendió la casa, Cory y Jennifer Heinzen, anunciaron conjuntamente la venta en Facebook.

Núñez planea continuar con el negocio paranormal que iniciaron los Heinzen. Los invitados podrán continuar con las investigaciones paranormales nocturnas, se reanudarán los recorridos diurnos y habrá eventos transmitidos en vivo. Los Heinzen, que compraron la casa en 2019, seguirán involucrados.

La película no se filmó en la casa, sino que se basó en las experiencias de una familia que vivió allí en la década de 1970.

Núñez dijo que no le tiene miedo a la casa.

“No creo que la energía aquí sea malévola. Aquí sucederán cosas que me sobresaltarán, pero no me harán daño”, dijo. "Espero experimentar cosas".

