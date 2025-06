Casi la dejan colgada al canjear su iphone

Celeste Morillo, una de nuestras televidentes de Providence, Rhode Island, decidió obtener el IPhone 16, por lo cual visitó una tienda de AT&T, donde dice un gerente le ofreció mil dólares de crédito si canjeaba su teléfono de ese momento, un Iphone13 ProMax.

"Cuando le doy el teléfono, él me dice Oh, está bien, espere tres meses, en tres meses le vamos a dar un crédito". Explica Celeste.

Sin embargo, los tres meses pasaron y Celeste dice que el crédito prometido no se reflejaba en su cuenta.

"Usted no quiere saber cuántas veces yo fui a esa tienda, el manager me conoce desde lejitos". Dice Celeste quien asegura que también buscó ayuda con el departamento de servicio al cliente. No obstante, nadie podía explicarle la razón por la que su crédito no aparecía.

En su frustración Celeste regresó la tienda y se encontró con un nuevo gerente "Y me dice mira, yo estoy con los brazos cruzados, tú vas a tener que resolver ese problema en corte, o algo así, porque yo no puedo hacer nada".

Celeste dice que yo me quede sorprendida con esa declaración "¿Tú me está diciendo a mí que yo tengo que gastar de mi dinero para poder recibir mi crédito?".

Celeste tiró la toalla y optó por llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Con su historial de pagos, nosotros contactamos a AT&T, quienes después de una breve investigación, no sólo acreditaron los mil dólares, una gerente de la empresa llamó a Celeste para ofrecerle disculpas.

Mediante un comunicado AT&T nos dijo “Abordamos las preocupaciones de esta clienta y nos disculpamos por los inconvenientes que experimentó.”

Celeste ha sido cliente de AT&T por 29 años y dice que consideró cambiar de compañía, pero tras las disculpas de la gerencia, seguirá con ellos, ella está satisfecha con nuestra intervención. "Telemundo sí es verdad que responde. Es increíble, es increíble"

