Casinos podrán reabrir completamente durante el fin de semana

Los casinos pueden reabrir completamente durante el fin de semana del Día de la Recordación en Massachusetts, cuando la mayoría de las restricciones de COVID-19 y el mandato de máscaras del estado también se levantarán.

La Comisión de Juegos de Massachusetts votó el miércoles para rescindir las reglas relacionadas con la pandemia, que entrarán en vigencia al mediodía del sábado, para los dos casinos y el salón de tragamonedas del estado, así como las instalaciones de carreras de caballos y transmisión simultánea.

Las nuevas órdenes se aplican a las áreas de juego del estado; Encore Boston Harbor, MGM Springfield y Plainridge Park, así como Raynham Park y Suffolk Downs.

El gobernador Charlie Baker anunció la semana pasada que Massachusetts anulará la orden de máscaras actual del estado y levantará casi todas las restricciones comerciales de COVID-19 a partir del sábado 29 de mayo, justo a tiempo para el fin de semana del Día de la Recordación.

Los representantes de cada instalación le dijeron a la comisión el miércoles que quieren regresar a las operaciones previas a la pandemia cuando el gobernador levante las restricciones de COVID-19 este fin de semana, sujeto a su capacidad para satisfacer la demanda de los jugadores.

"Esto significaría abrir todas las máquinas tragamonedas, todas las mesas de juego, restaurar nuestros restaurantes a la ocupación anterior, restaurar la ocupación de la sala de juegos", dijo Jacqui Krum, vicepresidente de Encore Boston Harbor. "Permitiríamos que los huéspedes completamente vacunados no usen una máscara, y continuaremos poniendo máscaras de cortesía a disposición de los huéspedes", agregó.

Seth Stratton, vicepresidente y consejero general de MGM Springfield, dijo a los comisionados después de la presentación de Krum: "Simplemente vamos a decir 'yo también' en general a lo que dijo Jacqui. Hacemos eco de sus comentarios".

El gerente general de Plainridge Park, North Grounsell, dijo que la sala de tragamonedas de Plainville quiere "poder realizar cualquier actividad permitida por la ley y las regulaciones para las que exista demanda comercial y que tengamos los miembros del equipo disponibles para cumplir con esos dos primeros requisitos".

Un regreso a las operaciones prepandémicas significa un regreso a los niveles de ocupación estándar, el reinicio de todas las máquinas tragamonedas, los juegos de mesa con complementos completos de asientos para los jugadores, la eliminación de la mayoría de las barreras de plexiglás y permitir que los jugadores completamente vacunados vayan sin máscaras. También significa un regreso al servicio de cócteles prepandémicos y los invitados ya no tendrán que estar sentados para que les sirvan una bebida.

Aunque la comisión votó para levantar sus restricciones a partir de las 12:01 a.m. del sábado, las tres instalaciones dijeron que los cambios no entrarán en vigencia con solo tocar un interruptor.

Plainridge dijo que apunta a comenzar a operar bajo el nuevo panorama a las 9 a.m. del sábado, y MGM y Encore dijeron que probablemente no aprovecharán al máximo las nuevas asignaciones de inmediato. Por ejemplo, ambos casinos dijeron que probablemente no abrirán los bares en las áreas de juego a las 12:01 a.m.

Los tres establecimientos dijeron que continuarán cumpliendo con todos los Centros para el Control de Enfermedades de los EE. UU., El Departamento de Salud Pública de Massachusetts y las pautas y reglas del departamento de salud local, y continuarán informando cualquier caso positivo de COVID-19 a la comisión.

La comisión agradeció a los casinos por su trabajo para proteger a los clientes y al personal durante los últimos 15 meses.