New Hampshire informa el tercer caso de la variante de mpox en EEUU

Una persona en New Hampshire es la primera en el estado y la tercera en los Estados Unidos en contraer una variante de la enfermedad viral mpox, dijeron el viernes los funcionarios de salud.

Mpox, originalmente conocida como viruela del mono, causa una erupción infecciosa que se transmite a través del contacto físico cercano con una persona infectada o elementos que utilizó, no a través del aire, y no hay evidencia de transmisión de persona a persona en New Hampshire o los Estados Unidos, según el anuncio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire.

La persona diagnosticada con mpox en New Hampshire tiene la cepa, llamada clado I, uno de los dos clados, o tipos genéticos, del virus. La variedad en el centro de un brote de 2022 en los EEUU fue el clado II, pero el clado I ha estado circulando en África central y oriental, dijeron los funcionarios de salud.

El caso del clado I mpox en New Hampshire se da en una persona del condado de Merrimack que viajó recientemente al este de África, dijeron los funcionarios de salud, sin compartir más detalles sobre la persona: las leyes de privacidad de la salud protegen las identidades de los pacientes. No se han identificado lugares públicos como lugares donde otras personas puedan haber estado expuestas al mpox, dijeron los funcionarios, ya que continúan trabajando para identificar a cualquier persona que pueda haber tenido contacto cercano con la persona.

"El virus mpox se transmite principalmente a través del contacto físico directo con alguien que tiene mpox y ha desarrollado una erupción cutánea infecciosa", dijo el epidemiólogo estatal Dr. Benjamin Chan en una declaración. "Salud Pública está trabajando para identificar y notificar a las personas que tuvieron contacto cercano con el individuo, para que podamos conectarlos con la vacunación preventiva y ayudarlos a monitorear los síntomas de mpox".

Se animó a cualquier persona con preguntas sobre mpox a comunicarse con el Departamento de Salud y Servicios Humanos al 603-271-4496.