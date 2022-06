Funcionarios de salud anunciaron el primer caso probable de viruela del mono en Rhode Island el jueves por la mañana.

El caso es de un hombre de unos 30 años que vive en el condado de Providence, dijo el Departamento de Salud de Rhode Island. El hombre dio positivo por un virus de ortopox, y la confirmación de la viruela del mono está pendiente de pruebas en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El hombre no está hospitalizado y se encuentra en buenas condiciones.

Se cree que el caso está relacionado con un viaje a Massachusetts, dijeron funcionarios de salud. No se han detectado casos positivos adicionales en Rhode Island.

Los funcionarios de salud de Rhode Island dijeron que están realizando un seguimiento de contactos para identificar a las personas que podrían haber estado expuestas al paciente mientras era infeccioso. Todos los contactos serán monitoreados por el Departamento de Salud del estado durante tres semanas después de su último día de exposición.

Para proteger la privacidad del paciente, los funcionarios de salud no divulgarán más información sobre el paciente.

“Si bien la viruela símica es sin duda una preocupación, el riesgo para los habitantes de Rhode Island sigue siendo bajo, incluso con este hallazgo. La viruela del mono es una enfermedad conocida, y sigue siendo extremadamente poco común, en los Estados Unidos. Afortunadamente, existe una vacuna contra la viruela del mono que se puede administrar antes o después de la exposición para ayudar a prevenir la infección”, dijo el director interino de salud, el Dr. James McDonald.

No se sabe que la viruela del mono se propague fácilmente entre los humanos; la transmisión generalmente no ocurre a través del contacto casual. La transmisión de persona a persona ocurre principalmente a través del contacto directo con los fluidos corporales, incluido el sarpullido causado por la viruela del mono. La transmisión también puede ocurrir a través del contacto prolongado, cercano y cara a cara. El tiempo desde que alguien se infecta hasta que muestra los síntomas de la viruela del mono suele ser de 7 a 14 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. Las personas infectadas no son contagiosas antes de mostrar síntomas.

Cualquier persona que tenga síntomas de viruela del mono debe llamar a su proveedor de atención médica antes de ir al consultorio para programar una cita. Hágales saber que está preocupado por una posible infección de viruela del simio para que puedan tomar precauciones para asegurarse de que otros no estén expuestos.

Para obtener una lista completa de los casos de viruela del simio por estado en los EE. UU., visite el sitio web de los CDC.