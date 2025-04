Celebración del 250 aniversario de la primera batalla de la Revolución Americana

Las ciudades de Lexington y Concord se preparan para un fin de semana lleno de celebraciones por el 250º aniversario de la primera batalla de la Revolución Americana

Los sitios históricos de la primera batalla de la Revolución Americana albergarán diversos eventos, como recreaciones históricas, desfiles y conciertos, para celebrar el aniversario el 19 de abril.

Hace cincuenta años, el presidente Gerald Ford asistió al bicentenario de Lexington. Se espera que más de 200.000 visitantes acudan a Lexington y Concord este Día de los Patriotas. El programa del fin de semana también incluirá homenajes al 250.º aniversario del Ejército de los Estados Unidos.

En ambas ciudades habrá una gran variedad de eventos para celebrar, desde recreaciones históricas y museos gratuitos para los amantes de la historia hasta desfiles y búsquedas del tesoro para familias.

El fin de semana del Día de los Patriotas comenzará en Lexington con una recreación de la cabalgata de Paul Revere desde Boston para advertir al pueblo de la llegada de los británicos el 18 de abril. Visite la Casa Hancock-Clarke a las 22:00 h para ver el desarrollo de la cabalgata, incluyendo caballos reales.

La batalla comenzará a las 5:15 h de la mañana del 19 de abril. Tras la recreación, habrá una carrera de 8 km, en la que los corredores pueden inscribirse antes del 10 de abril. A las 11:00 h, el equipo de paracaidistas Golden Knights del Ejército de EE. UU. saltará en paracaídas sobre Battle Green para celebrar el aniversario del ejército.

Más tarde, el pueblo se reunirá para el Desfile del Día de los Patriotas a las 14:00 h en la Avenida Massachusetts. Esa noche, Cary Hall ofrecerá un concierto gratuito con música de la época de la Revolución. La celebración continuará durante todo el fin de semana y culminará con un picnic en el Parque Hastings el 21 de abril.

Cerca de allí, Concord comenzará sus festividades del Día de los Patriotas con un saludo a las 6:00 a. m. por parte de los Minutemen de Concord. La ciudad también organizará un desfile y una fiesta vecinal, que culminará con un espectáculo de drones a las 7:30 p. m. el 19 de abril.

Durante todo el día, los visitantes podrán explorar el Museo de Concord de forma gratuita y asistir a diversas demostraciones tácticas y programas históricos en el Parque Histórico Minute Man.

Un servicio de transporte operará entre Lexington, Concord y Lincoln el 19 de abril. El servicio parará en Park Drive en Lexington, el Centro de Visitantes del Parque Histórico Nacional Minute Man y Hartwell Tavern en Lincoln, y el Museo de Concord.

Aquí el calendario completo de eventos de Lex250 y Concord250 a continuación:

Abril 17

9 a.m. | Conferencia de prensa del inicio del evento en Lexington

12 p.m. | Ken Burns, The American Revolution

7 p.m. | Ceremonia de premiación de Patriots’ Day

Abril 18

10 p.m. | Recreación del paseo a caballo de Paul Revere

Abril 19

Lexington:

5:15 a.m. | Recreación de la Batalla de Lexington

5:30 a.m. | Desayuno de panquecas (Troop 160, First Baptist Church, Champagne Brunch, The Church of Our Redeemer)

8 a.m. | 111th Patriots’ Day Carrera de 5 millas

9 a.m. | USS Lexington Ceremony

10 a.m. | Daughters of the American Revolution Tree Dedication

11 a.m. | Battle Green Rededication

2 p.m. | Patriots’ Day Parade

7 p.m. | Lexington Bicentennial Band Concert

Concord:

6 a.m. | Saludo al Amanecer (Reunión en Buttrick Hillside a las 5:45 a.m., Saludos a las 6 a.m. )

8:30 a.m. | Inicia el Desfile

9:30 a.m. | Ceremonia Old North Bridge

Mid-day | Post-parade Concord250 Block Party

7:30-8:45 p.m. | Concord250 “Patriots Light" incluyendo show de drones a las 8:15 p.m.

All day | Admisión gratuita al Concord Museum y a eventos del Minute Man National Historical Park

Abril 21

9:30 a.m. | Ye Ole Burial Ground Ceremony

10 a.m. | Revolutionary Scavenger Hunt 2025

10 a.m. | Daughters of the American Revolution Wreath Laying Ceremony

11 a.m. | Patriots’ Day Living History en Buckman Tavern

11 a.m. | Picnic Patriótico en The Park

12:30 p.m. | Llegada de Paul Revere & William Dawes a caballo desde Boston

Abril 22

11:00 a.m. | Ceremonia de Naturalización