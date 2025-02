Connecticut planea múltiples eventos para celebrar el día de la pizza este fin de semana

El domingo es el Día Nacional de la Pizza y Connecticut está comenzando la celebración un poco antes con planes de tener muchas celebraciones centradas en la pizza.

El plan incluye el lanzamiento de The Pizza Capital Trail, así como una Pizza Party tan grande que podría entrar en el Libro Guinness de los Récords, según la oficina del gobernador.

También hay una instalación de arte interactiva inspirada en la pizza y una colaboración de moda que presenta Air Jordan 1 personalizadas.

"La pizza de Connecticut no es solo comida, es una forma de vida", dijo el gobernador Ned Lamont en un comunicado.

"Desde New Haven hasta Hartford y Mystic, nuestra cultura de la pizza es incomparable, y estas iniciativas se asegurarán de que todo el mundo la conozca. No se trata solo de una excelente salsa y porciones, se trata de las historias, tradiciones y rivalidades que han hecho de Connecticut el corazón palpitante de la cultura de la pizza de Estados Unidos", agregó Lamont.

La oficina del gobernador dijo que la Oficina del Contralor del Estado descubrió que hay 1,376 pizzerías en Connecticut, y New Haven está a la cabeza con 63.

Dijeron que Connecticut encabeza la clasificación nacional en lo que respecta a pizzerías per cápita y establecimientos de propiedad local.

The Pizza Capital Trail

Según la oficina del gobernador, la Ruta de la Capital de la Pizza celebrará las mejores pizzerías del estado.

A partir del 14 de marzo, que es el Día de Pi, el público y un panel de expertos podrán votar por las mejores pizzerías del estado y la votación continuará hasta el 1 de mayo.

Luego, la ruta se dará a conocer a fines de septiembre.

Podrá emitir votos en línea en PizzaCapitalTrail.com.

Instalación de arte “The Pizza State”

La instalación artística “The Pizza State” es una pieza de arte interactiva de nueve pies por seis pies diseñada por Michael Pollack de New Haven Pizza Club y hecha completamente con señales de carreteras de Connecticut.

Se exhibirá en New Haven Pizza Club dentro del District en 470 James St. en New Haven durante el mes de febrero para que los visitantes firmen y compartan su lugar de pizza favorito en Connecticut.

Más tarde se trasladará para exhibirlo en el Aeropuerto Tweed de New Haven.

"Quería crear algo que realmente capturara la pasión que Connecticut tiene por su pizza, no solo como comida, sino como una experiencia cultural", dijo Pollack, el fundador de New Haven Pizza Club, en una declaración. "Este proyecto es para todos: locales, visitantes y fanáticos acérrimos de la pizza por igual. Porque una vez que experimentas una pizza, no solo la comes, te conviertes en parte de su historia".

Air Jordans temáticos de pizza y otras prendas de moda con temática de pizza

Pollack también diseñó de forma personalizada tres pares de Nike Air Jordan 1 con elementos inspirados en la pizza de Connecticut.

Estarán en exhibición en Sneaker Junkies en 976 Chapel St. en New Haven y se subastarán en el Strength in Numbers Fashion Show el 7 de junio en District en New Haven, donde Pollack y el diseñador de moda Justin Haynes exhibirán una colección de moda con temática de pizza.

La oficina del gobernador dijo que las ganancias beneficiarán a la Fundación Feeding Families.

Trono para la reina de la pizza

Pollack también construyó a medida “Un trono digno de una reina de la pizza”, que se puede encontrar en el New Haven Pizza Club en District en New Haven.

La oficina del gobernador dijo que es un trono de gran tamaño construido como agradecimiento a la congresista Rosa DeLauro por su trabajo al proclamar a Connecticut como la “capital de la pizza de los Estados Unidos” y su trabajo para apoyar a la Fundación Feeding Families.

Rotulación de autobús como “Pizza Capital of the U.S.”

Y DATTCO, la empresa de transporte, ha presentado un rotulador de autobús con el lema “Capital de la pizza de EE.UU.”.

Pizza party

La fiesta de la pizza y el intento de batir el récord mundial Guinness se llevarán a cabo en Apizza Feast el viernes 12 de septiembre. Obtenga más información aquí: tasteofnewhaven.com/apizza-feast.

Tweed New Haven Airport

El Aeropuerto Tweed New Haven y Avelo Airlines tendrán carteles con temática de pizza en el aeropuerto y Avelo Airlines se está asociando con Taste of New Haven para ofrecer $40 de descuento en tarifas base de ida y vuelta a New Haven desde 31 ciudades junto con $40 de descuento en los populares tours de pizza de Taste of New Haven.

Los viajeros pueden utilizar el código de promoción CTPIZZA para recibir descuento en vuelos elegibles y tours de pizza.

“Una obra de pizza” en el Festival Internacional de Artes e Ideas

También habrá una obra de teatro con temática de pizza en el Festival Internacional de Artes e Ideas en el Teatro A Broken Umbrella en New Haven en junio.

Para más información sobre experiencias turísticas para celebrar la pizza ingresa aquí.