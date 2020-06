Celebraciones de Juneteenth en Nueva Inglaterra

Juneteenth es la celebración más antigua conocida que marca el fin de la esclavitud en los Estados Unidos.

Este fin de semana se estarán realizando docenas de manifestaciones y marchas para conmemorar la fecha.

Se llevarán a cabo varios eventos en todo Connecticut y Massachusetts para conmemorar el aniversario.

En Massachusetts:

Viernes 19 de junio:

Levantamiento de la bandera de Malden: se planea un izamiento virtual de la bandera para proclamar Juneteenth a las 9 a.m.

New Bedford Drive for Justice: la campaña comienza a las 11:30 a.m.en 13 Logan St., New Bedford como varias organizaciones, funcionarios públicos, activistas y comunidades de todo el país para conmemorar Juneteenth con un Día Nacional de Acción.

Rally Dorchester Black Lives Matter: un rally para Black Lives Matter está programado para las 2 p.m. en el parque Townfield en Dorchester.

FPZ Juneteenth Celebration: se planea una celebración pacífica de Juneteenth con una suave sesión de yoga a las 3 p.m. en el zoológico de Franklin Park en Boston.

Salem Juneteenth March: una marcha pacífica para conmemorar Juneteenth está programada para las 3:30 p.m. en Salem Commons, 30 Washington Square, Salem.

Boston Community Standout: una protesta de la comunidad, patrocinado por Greatest Minds y National College Black Alliance, está programado para las 4 p.m. en 467 Blue Hill Ave., Grove Hall, Boston.

Vigilia silenciosa de Boston: una vigilia silenciosa para Black Lives Matter, patrocinada por Brookside Community Health, está programada para las 4 p.m. en el Brookside Community Health Center, 3297 Washington St., Boston.

Lowell Juneteenth: una celebración de Juneteenth en planeada en Lowell a las 4 p.m. en Armory Park, 40 Westford St., Lowell.

Boston Funk the Police: Acción de masas contra la brutalidad policial en Boston presenta una "Funk the Police-Juneteenth Edition", anunciada como un discurso musical y un mitin. También tendrá como objetivo recaudar dinero para enviar familias locales a la marcha nacional de madres en Minneapolis el 12 de julio. El evento se llevará a cabo a las 5 p.m. en Ronan Park, 135 Adams St., Dorchester.

Milton Juneteenth: un rally y una marcha de Juneteenth para fomentar la educación antirracista en las Escuelas Públicas de Milton, organizado por la Asociación de Educadores de Milton, está programado para las 5 p.m. en Kelly Field, Milton.

Framingham BLM Standout: A Black Lives Matter March y Standout, organizado por la Primera Parroquia Framingham, UU, Black Lives Matter Acton y la Unión de Estudiantes Negros de Framingham High School, se llevará a cabo a las 5 p.m. en la ruta 126 y Rte 135 en la estación de tren de cercanías MBTA.

Protesta Holden BLM: una protesta en el centro de Holden está programada para las 5 p.m. en 80 Jamieson Rd, Holden.

Chelmsford Rally for Reform: Se planea una protesta por reforma para celebrar Juneteenth a las 5:45 p.m. en el Chelmsford Center, 16 Boston Rd., en Chelmsford.

Andover Juneteenth: Las voces aliadas de Merrimack Valley presentan un mitin y una reunión para Juneteenth a las 6 p.m. en Doherty Field en Andover.

Brookline Rally for Change: un rally de Juneteenth por el cambio está programado para las 6:30 p.m. en Coolidge Corner en Brookline.

Somerville Candlelight Vigil: se planea una vigilia con velas para conmemorar Juneteenth a las 8:30 p.m. en la Biblioteca East Somerville, 115 Broadway, Somerville.

Boston Juneteenth Night of Reflection: Mass Action Against Police Brutality celebra una noche de reflexión "Funk the Police-Juneteenth Edition"

Sábado 20 de junio

Lynn Prevent the Cycle: demostraciones simultáneas, patrocinadas por la Asociación North Shore Juneteenth, se llevarán a cabo en Wyoma Square, Market Basket Rotary, Lynn City Hall, Red Rock Park, Boston Street Stop and Shop y Central Square a las 11 a.m.

Hampton NH Stand Up to Racism: se planea una protesta para denunciar el racismo de 12 a 1:30 p.m. en el Boardwalk Café, 139 Ocean Blvd, Hampton Beach, NH.

Cambridge Defend Black Lives: una reunión para apoyar a las comunidades negras está programada para la 1 p.m. Los manifestantes marcharán desde Cambridge Common hasta Kendall Sq., Cambridge.

Rockland Black Lives Matter: una manifestación solidaria con Black Lives Matter está programada para las 2 p.m. en las calles Union y Market en Rockland.

Boston Peoples Forum: a las 3 p.m. se realizará un Foro para el pueblo para crear espacio para que las personas hablen sobre las protestas durante las últimas dos semanas. en Playstead Field, Franklin Park, Boston.

Domingo 21 de junio

Boston Fight for Justice: A March and Speak Out, organizado por Answer Coalition Boston y PSL Boston está programado de 4 a 6:30 p.m. en Franklin Park, Boston.

Lunes 22 de junio

Roxbury Juneteenth por Rayshard Brooks: Violence In Boston Inc. y Black Lives Matter Boston organizará una marcha desde el Reggie Lewis Track and Athletic Center a la Casa del Estado exigiendo que el gobernador Charlie Baker reasigne fondos de la policía a la justicia social y la prevención de la violencia desde el 2 a las 5 pm en el Reggie Lewis Track and Athletic Center en Roxbury.

Vigilia en West Roxbury: se programa una vigilia semanal por las vidas negras a las 5:30 p.m. en el Holy Name Rotary, West Roxbury.

En Connecticut:

Viernes 19 de junio:

El Centro de Amistad para el Arte y la Cultura presenta la celebración virtual del Día de la Comunidad de Juneteenth: Aprenda sobre las tradiciones y la cultura afroamericanas a través del arte, la narración de cuentos, la música y la danza. Más información aquí.

El día de la comunidad terminará con una gala virtual a las 7 p.m., organizada por Leslie Mayes de NBC Connecticut. Este año contará con una actuación del saxofonista David Davis y un brindis virtual con un cóctel de Junetini para conmemorar el 155to Juneteenth.

Bridgeport: Presentación de la bandera de Juneteenth, en la esquina de McLevy Green frente a 999 Broad Street en el lado de State Street a las 10:45 a.m.

Celebración virtual de Juneteenth con músicos, cantantes, bailes y más a las 12:30 p.m. en línea en http://facebook.com/joeganim/

Hartford: Juneteenth A March For Justice CT, 2 p.m.

Una marcha celebrará la cultura afroamericana y luchará contra la brutalidad policial. Esto tendrá lugar en Bushnell Park a las 2 p.m.

Middletown: Juneteenth / Black Lives Matter 155 años después: La marcha comenzará en la avenida Rappallo a las 6 p.m. y terminar en el town green. El evento va desde las 6 p.m. a las 9 p.m. El alcalde, representantes estatales y otros oradores de todo el estado estarán presentes. Cualquier persona que participe debe usar una máscara y vestirse de negro.

Para más información haga clic aquí.

New Haven: Día de la Liberación de marzo y Teach-In: La Coalición Juvenil de la Ciudad, Black Lives Matter New Haven, People Against Police Brutality y Students for Educational Justice se reunirán en New Haven Green a las 3 p.m. para difundir el mensaje de liberación. Habrá una marcha hacia East Rock Park, donde habrá carpas, comida y música. Más información se puede encontrar aquí.

Norwich celebra una ceremonia para conmemorar el 155 aniversario de Juneteenth: NAACP Norwich Branch y Global City Norwich organizarán una Ceremonia de Juneteenth el viernes en el Patio de la Libertad David Ruggles a las 9:30 a.m. Incluirá una breve historia de la importancia Juneteenth para la comunidad afroamericana y el izado de la bandera.

Portland: Celebre la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Todos pueden unirse en la Escuela Intermedia Brownstone a las 4:30 p.m.

Stratford: Ceremonia del ayuntamiento

La alcaldesa Laura Hoydick se unirá a los funcionarios locales para reconocer a Juneteenth, la celebración del fin de la esclavitud en los Estados Unidos, en una ceremonia en los escalones en el Ayuntamiento a las 9 a.m.

Todos los residentes están invitados a asistir mientras mantienen los protocolos recomendados de distanciamiento social.

Waterbury: El Comité Juneteenth de Waterbury realizará celebración virtual de 4 p.m. a 5:50 p.m. Encuentre la información sobre cómo registrarse aquí.

West Hartford: la ciudad de West Hartford reconocerá y celebrará Juneteenth en el Goodman Green en West Hartford Center a las 8:30 a.m.