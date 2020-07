Celebran elecciones dominicanas en Massachusetts

A las cinco de la tarde cerraron los centros de votación en Nueva Inglaterra en las elecciones generales extraordinarias de República Dominicana.

En Lawrence, la jornada fue organizada y con pocos problemas mientras que en otros lugares, fue un mayor reto.

En varios lugares, votantes dijeron haberse registrado antes de septiembre del año pasado, pero no pudieron ejercer su voto.

“Ahora vengo a votar y no aparezco en el patron. ¿Como se explica eso? Me mandan a votar para Santo Domingo”, dijo Manuel Hernández, quien no pudo ejercer su voto en Jamaica Plain.

Fueron casi 34,000 dominicanos que se registraron para votar en Nueva Inglaterra.

Aunque el proceso fue diferente durante la pandemia, se mantuvieron las normas de saneamiento y el distanciamiento social.

Aún así los dominicanos en Nueva Inglaterra mostraron mucha energía durante el proceso electoral y ahora comienza la cuenta regresiva para conocer los resultados.