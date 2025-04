Cómo uno de los rivales de los Celtics hizo de White un mejor tirador de triples

Isaiah Thomas estableció el récord de los Boston Celtics de más triples en una temporada con 245 durante la campaña 2016-17. Se espera que tres jugadores de los Celtics rompan ese récord, y Derrick White se convirtió en el primero el lunes por la noche.

El veterano base necesitó dos triples para superar a Thomas, y terminó anotando 3 de 11 en la victoria de Boston como visitante por 117-103 contra los Memphis Grizzlies.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Jayson Tatum necesita seis triples más para superar a Thomas, mientras que Payton Pritchard necesita nueve.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Lo hablamos en el avión y es genial que estemos tres tan cerca de lograr algo especial", dijo White a los periodistas tras la victoria del lunes.

"Sinceramente, al repasar mi carrera, nunca pensé que estaría en esta posición. Simplemente estoy agradecido por el cuerpo técnico, agradecido por los chicos de este equipo. Sé que no podría lograrlo sin ellos. Lo aguantaré por ahora hasta que alguno de ellos rompa mi récord, así que está bien".

Que White rompiera este récord habría parecido bastante irreal cuando los Celtics lo adquirieron de los San Antonio Spurs poco antes de la fecha límite de traspasos de la NBA de 2022. White era un buen tirador de triples con los Spurs, pero no prolífico en absoluto. Nunca superó el 36.6 % de acierto en triples en San Antonio. No ha disparado por debajo del 38,1 por ciento en ninguna de sus temporadas completas con los Celtics.

¿Qué impulsó la enorme mejora de White como tirador de triples? Bueno, empezó tras la derrota en las Finales de la NBA de 2022 ante los Golden State Warriors, que, según admite, fue un punto muy bajo en su carrera.

"Después de las Finales, siento que fue el verano más importante de mi vida", declaró White a la prensa en Memphis. "Lo que pasó en las Finales y cómo me marcaban en ese escenario fue uno de mis peores momentos. Le dije a Draymond (Green) después de los Juegos Olímpicos (de 2024) que, en cierto modo, me cambió la vida porque no me marcaban. Así que tuve que jugar ese verano y mi entrenador, Marcus Mason, y yo nos centramos en ser constantes. Y creo que a partir de ahí, fui mejorando cada vez más".

White intentó 25 triples en las Finales de 2022, y acertó 10. Pero cinco de esos triples llegaron en el primer partido, y White encestó 0 de 8 triples en los partidos 3, 5 y 6 combinados. Anotó un total de tres puntos con 1 de 10 en tiros de campo (0 de 5 triples) en los dos últimos partidos (ambos derrotas).

White tuvo un 30.6% de acierto en triples en 26 partidos de temporada regular con los Celtics después de la fecha límite de traspasos de 2022. Mejoró al 38.1% en la temporada 2022-23, su primera temporada completa en Boston, y luego alcanzó un 39.6%, el mejor porcentaje de su carrera, la temporada pasada, ayudando a los Celtics a ganar su 18.º campeonato.

De hecho, los triples de White fueron una de las principales razones por las que los Celtics vencieron a los Dallas Mavericks en las Finales de la NBA de 2024. En dos años, White pasó de ser un jugador al que los Warriors se atrevían a disparar a un jugador al que los Mavericks no querían disparar.

La mejora de White como tirador exterior ha sido bastante impresionante. Su anotación, defensa y fiabilidad lo han convertido en uno de los jugadores más valiosos de este equipo de los Celtics.

Este artículo fue escrito originalmente en ingles por Nick Goss para NBCSports Boston.