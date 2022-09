Chaim Bloom describe una visión convincente a largo plazo para los Medias Rojas

Prácticamente desde el día que llegó con el mandato de no llamarlo mandato para cambiar al MVP Mookie Betts, Chaim Bloom ha enfrentado preguntas sobre sus prioridades.

¿Quería construir un sistema de fincas o un ganador de grandes ligas? ¿Alguna vez gastaría una cantidad significativa de dinero en jugadores, ya fueran agentes libres o los suyos propios? ¿Operarían sus Medias Rojas como gigantes del gran mercado o cazadores de gangas?

Por primera vez, y tal vez solo porque le hicieron las preguntas correctas, Bloom ha presentado una visión convincente de por qué los Medias Rojas están a punto de entrar en una nueva fase de su administración.

Al aparecer en el podcast Bradfo Show con Rob Bradford de WEEI, Bloom argumentó que los equipos no pueden darse el lujo de firmar grandes contratos con jugadores hasta que exista un sistema de granjas para apoyarlos. Señaló que los Dodgers podrían extender a Betts por más de $300 millones no solo por sus recursos financieros, sino porque habían desarrollado una fuente de talento local para aumentar los grandes gastos.

Al yuxtaponer el intercambio de Betts con la situación actual de Rafael Devers, Bloom sugirió que los Medias Rojas se han posicionado para dar el siguiente paso como franquicia.

"Creo firmemente que estamos apuntando en la dirección correcta con eso, que estamos en una posición mucho mejor que hace unos años", dijo Bloom. "Pero aún tenemos que seguir adelante con eso. Si tomamos buenas decisiones, deberíamos poder ganar y competir en el camino".

Los Medias Rojas fueron atacados por cambiar a Betts al comienzo de los entrenamientos de primavera en 2020, pero por la forma en que Bloom lo vio, no tenía muchas opciones. Debido a que la granja carecía de talento, no tenía forma de equilibrar un contrato de $ 350 millones con talento productivo más barato. Los Medias Rojas no podrían rodear a Betts con las piezas necesarias para competir, haciendo que los años más valiosos de su contrato desde el punto de vista de la producción individual sean los menos valiosos desde la perspectiva del equipo.

"La organización en ese momento estaba en una posición en la que claramente… no eran de la clase de la división y estaban en el fondo del montón en términos de calidad del sistema agrícola", dijo Bloom. "Y había un montón de compromisos en los libros. Somos afortunados de haber sido bendecidos con grandes recursos aquí. Pero, obviamente, todavía necesitas poder tener libertad con esos recursos. Y muchos de esos recursos estaban inmovilizados". Así que no era una posición muy buena, ni a corto ni a largo plazo, que llevaría a algunas decisiones difíciles".

Así que se fue Betts, junto con $48 millones de los $96 millones adeudados al zurdo David Price, que efectivamente era dinero muerto. Eso permitió que Bloom comenzara a equilibrar las cuentas, pero hizo poco por la base de jóvenes talentos de la organización.

Desde entonces, los Medias Rojas han tomado uno de los peores sistemas agrícolas del béisbol y ascendieron al puesto 11 en las clasificaciones organizacionales de Baseball America.

La selección general número 4 del año pasado, Marcelo Mayer, es uno de los 15 mejores prospectos. El primera base slugging Triston Casas y el lanzador derecho Brayan Bello ya están en las Grandes Ligas y se muestran prometedores. Los jóvenes como el versátil Ceddanne Rafaela, la ex selección de primera ronda Nick Yorke y el toletero Blaze Jordan son muy apreciados.

Las contribuciones de la finca a nivel de las grandes ligas aún no pueden ser abrumadoras, pero los niveles más bajos de las menores al menos han puesto a los Medias Rojas en una posición para negociar con su inventario de prospectos para llenar los vacíos, y en los próximos dos años, algunos llegarán sus jugadores más destacados.

Eso los coloca en un lugar mucho mejor para hacer una oferta legítima para retener a Devers, su antesalista All-Star.

"Con Raffy, estamos en una posición diferente como organización, donde creo que nuestra base de talentos está en un lugar mucho mejor", dijo Bloom. "Y no estamos comprometidos de la misma manera, financieramente, con tantos jugadores como lo estábamos en ese momento. Así que no puedo dar ninguna garantía en base a eso, pero parte de lo que hemos estado tratando de hacer es poner el organización en una posición en la que no estaríamos arrinconados en esa esquina".

Con una cantidad asombrosa de decisiones en el expediente esta temporada baja, comenzando con el futuro de Devers y el campocorto All-Star Xander Bogaerts, Bloom ha presentado un argumento creíble de por qué los Medias Rojas pronto podrían volver a estar en el negocio.