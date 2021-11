Charlie Baker aún indeciso en si buscará la reelección en 2022

Aún sin estar listo para anunciar sus planes para 2022, el gobernador Charlie Baker esbozó el lunes "tres grandes preguntas" en su mente mientras reflexiona sobre si buscar un tercer mandato.

"La primera es si cree que tiene algo productivo y útil que decir", dijo Baker. "¿Tiene el deseo y el compromiso de servir a la gente de la circunscripción que representa? ¿Y cree que esto es algo en lo que quiere dedicar los próximos años de su vida a trabajar si tiene la suerte de tener éxito? Eso ha sido, en todas las carreras que he corrido, desde los selectos hasta las de gobernador, esos fueron los criterios clave con respecto a la toma de una decisión ".

El republicano de Swampscott, quien la semana pasada describió hacer su elección de reelección como "un tema muy complicado" que involucra consideraciones tanto profesionales como personales, no dijo cuántas de esas tres preguntas ha respondido hasta ahora.

"Nos comunicaremos con ustedes pronto, lo prometo", dijo.

Baker anunció oficialmente su oferta para un segundo mandato el 28 de noviembre de 2017, desde la planta de procesamiento Table Talk Pie en Worcester. No respondió el lunes cuando se le preguntó si debería esperarse un cronograma similar este año, sino que le dijo a un periodista: "No entiendo por qué tiene tanta prisa por que yo tome una decisión sobre esto".

"La gente de Massachusetts ha tenido la oportunidad de echar un buen vistazo tanto a la vicegobernadora como a mí en el transcurso de los siete años anteriores, y si creemos que podemos continuar trabajando para hacer que este estado sea mejor y más fuerte como trabajamos para salir de esta recuperación en un mundo posterior al COVID-19, estoy seguro de que estarán interesados ​​en escuchar lo que tenemos que decir, pero no siento ninguna presión proveniente de ellos", dijo.

Si Baker se postula, ingresará a un campo primario que ya incluye al exrepresentante estatal Geoff Diehl, quien ha sido respaldado por el ex presidente Donald Trump y ha criticado las políticas de la administración Baker que exigen máscaras en las escuelas y vacunas COVID-19 para los trabajadores del poder ejecutivo. . La campaña de Diehl el lunes dijo que el republicano de Whitman recaudó $58,000 en contribuciones en octubre.

"Más que cualquier respaldo o encuesta, estoy muy agradecido de que tanta gente vea esta campaña como una parte fundamental para recuperar el control de un gobierno que se extralimita", dijo Diehl en un comunicado.

Actualmente, tres demócratas se postulan para gobernador: la senadora Sonia Chang-Diaz, el exsenador Ben Downing y la profesora de Harvard Danielle Allen.

Al igual que Baker, la procuradora general Maura Healey se está tomando su tiempo para decidir si se postula para gobernadora, y su elección podría tener efectos dominó adicionales con los posibles candidatos para su puesto actual.

Baker respondió preguntas sobre su futuro electoral en vísperas del día de las elecciones municipales en Boston y otras comunidades de Massachusetts, después de reunirse en privado con el presidente de la Cámara de Representantes, Ronald Mariano, y la presidenta del Senado, Karen Spilka.

Un super PAC dirigido por los aliados de Baker ha gastado dinero en apoyo de varios candidatos municipales, incluidos los alcaldes titulares Paul Coogan de Fall River, Carlo DeMaria de Everett, Stephen DiNatale de Fitchburg, Scott Galvin de Woburn, Donald Humason de Westfield, Nicole LaChapelle de Easthampton, Dean Mazzarella de Leominster, Michael Nicholson de Gardner, William Sapelli de Agawam, Robert Sullivan de Brockton, Arthur Vigeant de Marlborough y Sefatia Romeo Theken de Gloucester.

El súper PAC también respalda a los aspirantes a alcalde Todd McGhee en Attleboro, Charlie Sisitsky en Framingham y el representante James Kelcourse, quien está compitiendo por destituir a la alcaldesa de Amesbury, Kassandra Gove.

"No tomo ninguna decisión con respecto a a quién elige apoyar esa organización", dijo Baker cuando se le preguntó sobre los gastos de Mass. Majority. "Los he apoyado en el pasado porque creo en su misión, que es buscar la elección de republicanos y demócratas moderados y fiscalmente responsables en Massachusetts, pero no tengo ningún papel que desempeñar y no tengo idea de a quién apoyan ni a quiénes son", no apoya la entrada al día de las elecciones mañana".

Baker dijo que "ha apoyado la recaudación de fondos para la organización, absolutamente, porque creo en su misión".