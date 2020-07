Chelsea lanza programa local para compra de alimentos con tarjeta de débito

La Ciudad de Chelsea anunció el miércoles el lanzamiento de "Chelsea Eats", un programa local para compra de alimentos mediante tarjeta de débito conceptualizado como una transición del programa de alimentos de emergencia.

Financiado por la Ciudad, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario ha establecido este programa para otorgar fondos a hogares de bajos ingresos para comprar alimentos en comercios locales. El objetivo del programa es servir a los residentes que no son elegibles para otras formas de asistencia alimentaria como SNAP y WIC.

Este programa está destinado a apoyar a las familias de Chelsea que más lo necesitan para acceder a alimentos frescos y culturalmente apropiados y de una manera respetable ', dijo Alex Train, Director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario.

El programa está disponible para los residentes de Chelsea con ingresos familiares de hasta el 30% de los límites de ingresos medios del área, cifra que refleja el ingreso real de muchos residentes de Chelsea. El programa es abierto solo a residentes de Chelsea y dará prioridad a aquellos que no son elegibles para beneficios públicos. El estado migratorio de los solicitantes no importa y la regla de carga pública no se aplica a este programa, dijo la ciudad.

'La ciudad prevé servir a 1.800 hogares. Los beneficiarios recibirán $ 400 por mes, ajustados por el tamaño del hogar ', informó Train.

Las solicitudes están disponibles en línea en ChelseaMA.gov/ChelseaEats. La fecha límite para enviar solicitudes es el 17 de agosto de 2020.

La Ciudad ayudará a aquellos residentes que necesiten ayuda para completar la solicitud. Los residentes pueden visitar los lugares de despensa de alimentos de la Ciudad, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 p.m., y el City Hall durante el horario de oficina, o llamar al 617-644-4209.