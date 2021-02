Chelsea y Central Falls: dos ciudades afectadas por el COVID con caminos distintos hacia la vacuna

Mario Valdez, su esposa y su hijo de 18 años fueron vacunados contra el COVID-19 este mes como parte de un esfuerzo especial para vacunar a todos los residentes de Central Falls, la comunidad de Rhode Island más afectada por la pandemia.

“Me siento feliz”, dijo el conductor de autobús escolar de 62 años poco después de recibir su segunda y última dosis. “Demasiada gente aquí tiene COVID. Es mejor estar seguro ".

Aproximadamente a 50 millas a través de la frontera estatal se encuentra Chelsea, una ciudad de Massachusetts que fue uno de los primeros epicentros del virus. Como Central Falls, es una pequeña ciudad industrial que es mayormente latina. Los residentes de ambas ciudades viven en densas hileras de casas de tres pisos y complejos de apartamentos, que proporcionan la fuerza laboral para sus respectivas capitales estatales de Providence y Boston.

Pero la suerte de las dos ciudades no podría ser más diferente durante el lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19.

El estudiante de segundo año de la escuela secundaria de Chelsea, Mannix Resto, teme que el lento ritmo de vacunación de Massachusetts continúe impidiendo que los estudiantes asistan a clases en persona. El joven de 15 años dice que nadie de su familia ha sido vacunado todavía, ya que el estado se enfoca en los trabajadores de primera línea y residentes que son mayores o tienen problemas de salud graves.

"Solo quiero saber cuánto más va a durar", dijo Resto a principios de este mes mientras caminaba con un amigo en Broadway, la concurrida calle principal de Chelsea. “Ya ha pasado un año. No podemos seguir viviendo así".

Rhode Island comenzó a ofrecer vacunas a los residentes mayores de Central Falls a fines de diciembre y lo expandió gradualmente para que cualquier persona de 18 años o más que viva o trabaje en la ciudad ahora sea elegible.

Casi un tercio de los adultos en la ciudad han recibido al menos una dosis de vacuna y alrededor del 16% están completamente vacunados, según datos estatales. Los funcionarios de salud dicen que la ciudad de aproximadamente 20,000 habitantes ha visto una marcada caída en los casos de COVID-19 como resultado.

En Massachusetts, mientras tanto, expertos en salud pública, grupos de derechos civiles y activistas inmigrantes se han estado quejando durante meses de que el estado no está haciendo lo suficiente para asegurarse de que los residentes negros y latinos estén vacunados.

Bajo una presión cada vez mayor, el gobernador Charlie Baker anunció recientemente esfuerzos de divulgación y conciencia pública dirigidos a las comunidades minoritarias más afectadas, pero los críticos dicen que se necesita una acción más audaz para recuperar el terreno perdido.

Los residentes blancos han recibido hasta ahora el 66% de todas las dosis en el estado, mientras que los residentes negros han recibido alrededor del 5% y los residentes latinos el 4%, según datos estatales. Mientras tanto, los residentes negros y latinos están muriendo por el virus a una tasa tres veces mayor que la de los blancos en el estado según algunas medidas, y Chelsea sigue siendo una de las comunidades más afectadas del estado, con una tasa de casos positivos de COVID-19 más alta que la del estado.

"Es frustrante", dijo Gladys Vega, directora ejecutiva de La Colaborativa de Chelsea, una organización comunitaria sin fines de lucro en Chelsea que forma parte de una nueva coalición estatal que pide una mayor equidad en las vacunas. “Chelsea ha demostrado una y otra vez que apoyamos la economía. Pero nos han descuidado durante décadas".

Algunos estados y condados han adoptado diferentes enfoques para garantizar que las vacunas se distribuyan de manera justa a las comunidades negras y latinas, pero demasiados líderes gubernamentales se muestran reacios a adoptar plenamente las estrategias como una necesidad, dice la Dra. Bernadette Boden-Albala, decana del programa de salud pública en la Universidad de California, Irvine.

Hasta que las comunidades más afectadas se aborden adecuadamente, sus residentes continuarán propagando la infección, asegurando que el virus persista, dicen ella y otros expertos.

"Si la pandemia es un incendio, la vacuna es el agua", dijo Boden-Albala. "Tienes que llevarlo a donde más arde el fuego, o nunca lo apagarás".

Sin duda, los líderes de Rhode Island y Massachusetts se han enfrentado a duras críticas sobre la lentitud de las vacunas en general en sus estados. Y el lanzamiento de la vacuna no ha sido perfecto en Central Falls.

La alcaldesa María Rivera, quien asumió el cargo en enero, dice que el estado no ha proporcionado recursos ni mano de obra adicionales para el despliegue en Central Falls, que quebró durante la recesión de 2008 y salió de la quiebra estatal en 2013.

El principal sitio de vacunación de la ciudad, que se realiza todos los sábados en el gimnasio de la escuela secundaria, es una operación casi en su totalidad voluntaria.

Rivera dice que los voluntarios de la ciudad han estado registrando de puerta en puerta a los residentes que no quieren o no pueden inscribirse en las citas en línea o por teléfono. También han tenido que asegurarles a los residentes que viven en el país sin documentos que no serán blanco de los agentes de inmigración por buscar una vacuna, dice.

“Solo queremos que se presenten”, dice Rivera. "No vamos a rechazar a nadie".

Según los datos proporcionados por la oficina de Rivera esta semana, casi el 40% de las dosis se destinaron a latinos y el 27% a blancos en tres de los principales sitios de vacunación de la ciudad. Otro 23% de los receptores de la vacuna no proporcionaron su raza u origen étnico, y los datos demográficos no estaban disponibles para otras ubicaciones de vacunas, dijo la oficina.

Al otro lado de la frontera estatal en Chelsea, la organización de Vega se ha asociado con un centro de salud comunitario para lanzar un sitio público de vacunación en su oficina en Broadway.

Vega dice que llevar el sitio a la ciudad fue un logro muy reñido por los defensores locales. El único sitio de vacunación masiva que el estado ha abierto hasta ahora en una comunidad de color del área de Boston se encuentra a unas 10 millas (16 kilómetros) de Chelsea, en el vecindario históricamente habitado por la comunidad negra de Boston en Roxbury, dicen ella y otros defensores.

Y a diferencia de los sitios de vacunación en Central Falls, los sitios de Chelsea están limitados por las reglas de elegibilidad de Massachusetts, que solo la semana pasada se expandieron a personas de 65 años o más, así como a personas con dos o más afecciones médicas graves.

La clínica ha vacunado a más de 900 desde que abrió el 4 de febrero, pero se espera que los números aumenten esta semana a medida que más personas en el estado califiquen ahora, según el East Boston Neighborhood Health Center, que opera el sitio.

A principios de este mes, David Evans se sorprendió al descubrir que tenía la clínica principalmente para él solo cuando recibió su primera dosis. "Eso fue bastante bueno", dijo el residente de Chelsea de 82 años. "Me estaba preparando para que esto fuera un problema después de escuchar sobre lugares donde las personas no podían obtener citas o no tenían vacunas".

Ese mismo día, en Broadway, la apertura de la clínica fue recibida en gran medida con encogimiento de hombros e indiferencia, lo que sugiere que los funcionarios tienen un largo camino por delante para ganarse a los residentes escépticos.

“Si el gobierno me dijera que debo ponerme la vacuna, la tomaré. Pero por el momento no lo quiero ”, dijo César Osorio, un trabajador de la construcción de 30 años que lava su ropa en una lavandería de autoservicio en él área. “Hispanos tenemos nuestras propias medicinas. No queremos vacunas ".

La alcaldesa de Central Falls, María Rivera, ya está soñando con el regreso de los amados eventos comunitarios, como las noches de salsa de verano en la ciudad.

Ella dice que la ciudad está en camino de vacunar a la mayoría de los residentes para el verano. "Espero con ansias el día en que no tengamos que usar máscaras", dijo Rivera mientras trabajaba como voluntario recientemente en la escuela secundaria.

El residente Mario Valdez tiene esperanzas igualmente modestas. Ahora que él y su familia están completamente vacunados, están haciendo planes para volar a su Guatemala natal en julio, un viaje que hacen casi todos los años para visitar a sus familiares.

"Va a ser genial", dijo. "Nos encanta estar allá".