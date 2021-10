Chris Sale abrirá el juego 1 de los Red Sox en la ALCS

La Serie de Campeonato de la Liga Americana ni siquiera ha comenzado todavía, y ya estamos cuestionando a Alex Cora y los Medias Rojas.

Cora anunció el jueves que Chris Sale, y no Nathan Eovaldi, comenzará el Juego 1 del viernes en Houston. Esto sería un poco sorprendente incluso si Sale se hubiera visto como él mismo durante las últimas dos semanas, porque Eovaldi ha sido el as del equipo durante todo el año y su currículum de postemporada eclipsa significativamente al de Sale.

Sin embargo, es francamente impactante, dado el desempeño de Sale en un par de juegos recientes. Logró solo siete outs en el final de temporada contra los Nacionales el 3 de octubre, lo que ayudó a poner a los Medias Rojas en un hoyo de 5-1 antes de que se recuperaran para una victoria de 7-5 que los mantuvo fuera del juego de play-in del lunes vs. los Azulejos.

No solo los fanáticos, sino los comercios de la zona dicen que la energía y la vida han vuelto esta noche a Boston con esta victoria de los Medias Rojas.

Lució aún peor contra los Rays en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana, rindiendo un grand slam en una de las aperturas más cortas de su carrera. Fue levantado luego de permitir cinco carreras en la primera entrada, y una vez más los bates lo salvaron con 20 hits y cinco jonrones suficiente camino para una victoria 14-6.

Con base en el desempeño reciente, podría haber sido obvio dejar a Sale completamente fuera de la lista de ALCS. Su bola rápida carecía de su empuje habitual, no sentía el cambio y básicamente parecía un Tanner Houck zurdo menor, con todos sus lanzamientos moviéndose en la misma dirección. Agregue la incertidumbre sobre su capacidad para lanzar en relevo, dado que está regresando de una cirugía de Tommy John.

En cambio, le están entregando la pelota en lo que ahora es el juego más importante de su temporada. Será su trabajo marcar la pauta de la serie.

"No hay forma de esconderse, no es ningún secreto", dijo Sale. "He sido absolutamente horrible. Probablemente mis dos peores aperturas de mi carrera consecutivas antes de esto. Después de mi última apertura en Tampa, salí del montículo todos los días porque sabía que tenía que hacer algo. si íbamos a tener éxito, y sé que voy a ser parte de eso ".

Si Sale logra esto, Cora agregará otra entrada a su libro de magia de postemporada. El jueves mencionó que Sale había encontrado una solución mecánica en el bullpen, y agregó que el último lanzador en experimentar un momento tan eureka fue el zurdo David Price durante los playoffs de 2018. Todo lo que Price hizo a partir de entonces fue llevar a los Medias Rojas a un título.

Es poco probable que Sale repita esa actuación, apenas dos meses después de regresar de una cirujía Tommy John, pero se siente alentado por la mejora en su cambio y el dominio de la bola rápida.

"Veremos qué obtenemos mañana", dijo Sale. "Pero me gusta dónde estamos".

La otra mitad de esta ecuación es Eovaldi. Comenzó el Juego 3 contra los Rays el domingo y lanzaría con descanso normal el viernes. En cambio, tendrá un día extra y comenzará el Juego 2 del sábado.

Mientras que Eovaldi ha dominado la postemporada como miembro de los Medias Rojas, con marca de 3-1 con efectividad de 1.93 en 32.2 entradas, Sale ha sido una decepción, con marca de 1-2 con efectividad de 7.27 en 26 cuadros. Eovaldi es el as, no Sale.

Cuanto antes comience Eovaldi, hipotéticamente más juegos estará disponible para lanzar durante el resto de la serie. Incluso si los días de apertura de los Juegos 1, 4 y 7, los dos últimos con tres días de descanso, son cosa del pasado, Eovaldi ha demostrado su valor en el relevo. Además, si comienza el Juego 1, estaría disponible para el Juego 5 con descanso regular, en caso de que los Medias Rojas se enfrenten a la eliminación.

En cambio, la pelota va a Sale, un competidor y líder cuyo corazón no es el problema. Es su brazo el que representa el gran desconocido.

"Es Chris Sale", dijo Cora. "En un momento dado, tiene que lanzar en esta serie. Estamos muy cómodos con él mañana".

Veremos cómo se siente más tarde el viernes por la noche, cuando Sale habrá recompensado su fe o les habrá proporcionado a los críticos munición significativa de cara al Juego 2.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por John Tomase para NBCSports.com. Para más de NBC Sports Boston entra aquí.