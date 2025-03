Científica rusa de Harvard lleva semanas detenida por ICE

Continúan las preocupaciones entre la comunidad estudiantil internacional en nuestra región tras los arrestos de ICE, mientras el viernes en la tarde una jueza federal bloqueó la deportación de la estudiante de la Universidad Tufts.

Ahora, se dio a conocer que una científica rusa de Harvard se mantiene detenida por autoridades de inmigración y estaría enfrentando la deportación luego de traer embriones de rana en su maleta.

Su caso se da a conocer cuando aumenta la controversia y los llamados por respuestas tras el arresto de la estudiante internacional turca de la Universidad Tufts.

Algunos estudiantes aún no salen del asombro, y la angustia se intensifica por las revocaciones de cientos de visas a estudiantes.

"Personas que tienen, de una manera aportan a este país yo no creo que irse detrás de esas personas no está muy bien", dijo Angel Morales, estudiante de Harvard.

De esa manera reaccionan algunos estudiantes de Harvard ante el caso de Kseniia Petrova, investigadora rusa de esa universidad que llevaría semanas en un centro de detención de ICE en el estado de Louisiana.

Dr. Leonid Pershkin, investigador de Harvard, y jefe de Petrova explica se le hallaron embriones de rana en la maleta de la científica, algo que habría fallado en declarar apropiadamente al llegar a Boston desde Francia en febrero, según él eso podría ser castigado con una multa pero terminó con la revocación de su permiso para ingresar al país.

"No solamente este caso pero otros casos que están involucrados con ICE y todo eso yo creo que no están a favor de todo eso no creo que deberían estar haciendo esas cosas", asegura Morales.

Esto se da conocer al mismo tiempo que un grupo de congresistas y senadores, incluyendo a Ed Markey de Massachusetts, solicitan respuestas al gobierno federal sobre el arresto de la estudiante de la universidad Tufts Rumeysa Ozturk y las visas revocadas a estudiantes que según el secretario de estado Marco Rubio ya estarían en más de 300.

Esto como parte de la ejecución de políticas de inmigración de la administración del Presidente Trump que parecen estar dirigidas a académicos por su activismo.

Joseph Malouf, abogado constitucionalista, dice que "los comentarios que esta estudiante hizo fueron en un periódico electrónico local de la universidad con otro autor y tendrían que ver con los derechos de los palestinos y no apoyando a hamas y la primera enmienda aplicaría dándole la libertad de expresión a ella, pero no se trata de un caso de la primera enmienda se trata de un visa temporal".

El viernes la abogada de la estudiante de Tufts junto a organizaciones como ACLU presentaron una petición de hábeas corpus enmendada y una queja ante el tribunal federal en el Distrito de Massachusetts, impugnando su detención que catalogan “inconstitucional” por parte de ICE.