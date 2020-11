Cientos de despidos del hotel Marriott Copley Place en Boston deja a trabajadores a la deriva: Sindicato

Los hoteles de Boston se han visto muy afectados por la pandemia de coronavirus, con una tasa de ocupación del 25% en una ciudad con muchas habitaciones. Y el dolor empeora.

Más de 200 trabajadores del hotel Marriott Copley Place fueron despedidos recientemente, según el sindicato Unite Here.

"Creo que, desafortunadamente, es una medida muy cínica de Marriott en medio de la pandemia despedir a la mitad de la fuerza laboral", dijo el presidente del Local 26, Carlos Aramayo.

Unite Here no representa a los trabajadores del Marriott. Las personas con las que hablamos dicen que les encantaba trabajar en el hotel, pero que no reciben la indemnización por despido al nivel prometido.

Según Javier González, quien trabajó allí 12 años dice: “Necesitamos tener el derecho a que nos llamen a nuestros trabajos en un futuro cercano. Sabemos que la pandemia, tarde o temprano, terminará ”.

Pero dicen que Marriott no garantiza que serán recontratados con antigüedad.

“En el futuro, nos devolverían nuestros trabajos, pero tenemos que presentar una solicitud nuevamente. Es decir, partir de cero y no había garantía ”, dijo Baitriz Torres, quien llevaba 23 años adentro.

Así que están solicitando desempleo y buscando nuevos trabajos. Baitriz dijo que no es optimista, en parte debido a su edad.

Los trabajadores también dijeron que están recibiendo una fracción de la indemnización prometida.

Nos comunicamos con la empresa Marriott y nos dijeron que no pueden comentar sobre los detalles específicos de cada hotel, pero agregaron esto: "Los niveles comerciales se han visto profundamente afectados por la pandemia y continúan determinando los ajustes operativos y de personal del hotel".