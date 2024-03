Cientos de maestros reciben cartas de desplazamiento en Providence

Cientos de maestros en Providence, Rhode Island, pronto tendrán que buscar nuevos trabajos después de que más de 360 maestros en el Distrito de Escuelas Públicas de Providence recibieron cartas de desalojo a principios de esta semana.

"Este es un momento realmente desconcertante para los docentes. Hay mucha angustia y ansiedad", dijo Maribeth Calabro, presidenta del Sindicato de Maestros de Providence, según reportes de WJAR.

La carta dice: "para obtener su puesto, deberá postularse para un mínimo de 5 puestos para el año escolar 2024-2025".

"Esto es algo que la gente elige como carrera y tener la incertidumbre de si vas a tener un puesto para el próximo año es muy desconcertante", explicó Calabró.

Un portavoz del Departamento de Educación dijo a WJAR que se enviaron un total de 367 cartas de desplazamiento, incluidas 163 en la división de primaria, 71 en la división de escuela intermedia, 130 en la división de escuela secundaria y tres en la PTU a nivel de distrito.

Una carta separada del Superintendente Adjunto del distrito dice que el distrito enfrenta desafíos financieros debido al vencimiento de los fondos federales y la disminución de las inscripciones.

La carta afirma que los desplazamientos son el siguiente paso, pero eso no significa que se estén despidiendo a los docentes.

"Estamos en modo de crisis de personal. La disminución de los fondos federales tiene que ver con los fondos COVID que ya no están disponibles y muchos programas, entrenadores, intervencionistas y consejeros en el nivel primario fueron financiados a través de fondos COVID, pero ahora no tenemos eso. Ya no", dijo Calabro.

Esta situación se produce cuando el distrito estatal enfrenta escasez de personal y se prepara para cerrar escuelas, incluidas la escuela secundaria 360 y la escuela secundaria Gilbert Stuart.

"No hay una correspondencia 1:1 entre los maestros desplazados y las vacantes. Las vacantes son trabajos difíciles de cubrir... necesidades especiales, educación especial desde preescolar hasta 12 años, niños excepcionales, matemáticas, ciencias, esas áreas", dijo Calabro.

Esta semana se publicaron más de 300 puestos vacantes en el sitio web del distrito.

RIDE dice que el proceso de desplazamiento ocurre anualmente antes del 1 de marzo y la fecha límite para los despidos es el 1 de junio.

El año pasado, 233 maestros recibieron cartas de despido, pero el distrito no despidió a ningún maestro.