Cientos de niños sin autobús escolar en el primer día de clases en Hamden

Trescientos estudiantes de las Escuelas Públicas de Hamden tuvieron que encontrar transporte alternativo para su primer día de clases el lunes después del el distrito les notificó durante el fin de semana sobre la escasez de conductores de autobús.

First Student Bus Company notificó al distrito el viernes por la noche que no había suficientes conductores de autobús para cubrir todas las rutas de autobús, según Tom Ariola, director de operaciones y finanzas de las Escuelas Públicas de Hamden. El distrito estaba al tanto de la escasez de conductores de autobuses escolares en todo el país, pero Ariola dijo que First Student les aseguró que solo habría retrasos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“El superintendente está más que frustrado en este momento. Nuevamente, se le informó y se nos informó de esto a medida que avanzaba. Entendemos la escasez, entendemos la posición. Todos estamos en la misma posición, pero si lo hubiéramos sabido hace cinco semanas, los padres lo hubieran sabido hace cinco semanas, no el viernes por la noche a las 7:30 ”, dijo Ariola.

El distrito trabajó durante todo el fin de semana para cubrir las rutas de los autobuses de educación especial, pero aún así terminó sin conductores de autobús en siete rutas que afectaron aproximadamente a 300 estudiantes en todo el distrito.

Los líderes del distrito están trabajando activamente para encontrar una solución, incluida la reunión con la compañía de autobuses nuevamente el lunes, según Ariola.

"Estamos analizando rutas, buscando la consolidación de rutas y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que estos niños obtengan el servicio que se merecen", dijo Ariola.

Los padres que hablaron con NBC Connecticut dijeron que esperan que el distrito y la compañía de autobuses juntos puedan encontrar una solución.

“Nadie está muy feliz por eso”, dijo Heather Shubert, quien tuvo que llevar a su hija a la escuela esta mañana porque su ruta de autobús fue cancelada. "Sé que hay escasez de personal para los autobuses, de verdad, honestamente, no lo sé, solo creo que algo tiene que cambiar".