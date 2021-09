Cientos de trabajadores de centros de cuidado en CT amenazan con huelga el 5 de octubre

Cientos de trabajadores a domicilio de colectivos sindicalizados en Connecticut amenazan con dejar el trabajo el próximo mes si no se llega a un acuerdo sobre nuevos contratos laborales.

El Sindicato de Empleados de Atención Médica de Nueva Inglaterra, Distrito 1199, SEIU, entregó avisos de huelga el martes a dos agencias privadas, Whole Life Inc. y Network Inc., que tienen alrededor de 70 ubicaciones en todo el estado que podrían verse afectadas. La fecha límite del sindicato para un acuerdo es el 5 de octubre a las 6 a.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La amenaza de una huelga, que involucraría a más de 500 trabajadores en hogares grupales y programas diurnos para personas con discapacidades del desarrollo, se produce más de tres meses después de que los funcionarios estatales autorizaran $ 184 millones para aumentar los salarios y beneficios de los trabajadores a domicilio grupal. El sindicato dijo que estos dos operadores de casas de grupo restantes no han logrado llegar a un acuerdo sobre nuevos acuerdos, a pesar de la financiación adicional.

En julio, una amenaza de huelga de más de 2,100 trabajadores a domicilio en 200 hogare fue cancelada después de que se llegara a un acuerdo nocturno para obtener salarios más altos y mejores beneficios con la ayuda de la administración del gobernador demócrata Ned Lamont.

“El estado de Connecticut dio un paso adelante y proporcionó los fondos adecuados”, dijo Rob Baril, presidente del sindicato, en una declaración escrita. "Ahora es el momento de que estas agencias hagan lo mismo: proporcionar a las personas pensiones, seguro médico asequible y salarios suficientes para que las personas puedan cuidar de sus familias".

Se dejaron mensajes en busca de comentarios con representantes de Whole Life y Network. Según el sindicato, los empleados han estado trabajando sin contrato desde 2019.

La mayoría de los trabajadores a domicilio colectivos sindicalizados del estado ganan entre $ 14 y $ 15 por hora para cuidar a personas con discapacidades físicas y mentales. Con el financiamiento estatal adicional, se espera que reciban hasta $ 17.25 por hora el próximo año. Baril dijo que la fuerza laboral, que es "abrumadoramente femenina" y "mayoritariamente negra y morena, y el resto son gente blanca de clase trabajadora", a menudo trabaja 80 horas o más a la semana.