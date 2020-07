Cierran playas de West Haven y East Haven por derrame de aguas residuales

Las playas East Haven Town Beach y West Haven están cerradas después de un derrame de aguas residuales en el cercano río Mill.

El alcalde de East Haven, Joseph Carfora, dijo el miércoles que la playa de la ciudad está cerrada para nadar y pescar de inmediato por un período de varios días o hasta que las autoridades locales de salud determinen que el agua es segura para ingresar nuevamente.

“Desafortunadamente, debido a una fuga que no se detuvo de inmediato en New Haven, los casi 2 millones de galones de aguas residuales no tratadas se descargaron al agua. Desafortunadamente, las playas necesitan estar cerradas durante varios días para pescar, pescar y nadar ", dijo Carfora en un comunicado.

El Departamento de Parques y Recreación de West Haven publicó en las redes sociales que las playas de la ciudad están cerradas para nadar y pescar solo hasta nuevo aviso.

Las autoridades estiman que 2,1 millones de galones de aguas residuales ingresaron al río Mill a principios de esta semana. La limpieza está actualmente en curso.

Cualquier persona que tenga preguntas debe comunicarse con la Oficina del Alcalde al (203) 468-3205.