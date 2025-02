‘Estamos devastados’: Inundación causa serios daños en gimnasio sensorial en Wellesley

El miércoles, una tubería rota inundó un gimnasio sensorial para niños con necesidades especiales en Wellesley, Massachusetts, y días después, todavía se está secando.

Los propietarios de 'We Rock the Spectrum' dicen que han quedado devastados por la inundación y que las familias que dependen de ellos no han podido ofrecer a sus hijos el programa del que dependen.

"Estamos bastante devastados. Quiero decir, cuando recibí el video del gerente, comencé a llorar de inmediato", dijo la copropietaria Melissa Defay.

Ella y su hermana gastaron cientos de miles de dólares para abrir el gimnasio durante la pandemia de COVID.

Ahora, debido a las inundaciones, se cancelaron las fiestas de cumpleaños y habrá que reemplazar costosos equipos sensoriales y herramientas educativas, dijo Defay.

"Todo su lema es, como, un lugar donde nunca tienes que pedir disculpas y por eso siempre venimos aquí y sabemos que sus comportamientos son comprendidos", dijo Samantha Sexton, cuyo hijo Isaiah de 5 años es asistente habitual de We Rock the Spectrum.

"Que nos retiren ese tipo de cosas es un poco difícil para nosotros", agregó.

Además de los daños causados ​​por las inundaciones, Defay señaló que la financiación estatal para programas extraescolares como el suyo puede estar en peligro debido a los recortes presupuestarios en curso a nivel federal.