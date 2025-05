Cinco arrestados por inspecciones de las vías de la Línea Roja de MBTA que no se llevaron a cabo

Cinco empleados y ex empleados de la MBTA fueron arrestados el jueves por presuntamente mentir sobre la realización de inspecciones de las vías de la Línea Roja el año pasado, según informaron los fiscales federales.

Un video de vigilancia muestra a cuatro ex inspectores de vías realizando otras actividades, como trabajar en vehículos privados o permanecer de brazos cruzados mientras declaraban en los registros que estaban inspeccionando vías, según informó la Fiscalía Federal de Massachusetts en un comunicado de prensa el jueves. Su supervisor en el centro de inspección de Cabot Yard supuestamente no solo sabía que no estaban trabajando, sino que, según los fiscales, también los hizo trabajar en su vehículo.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Los fiscales informaron que estas personas fueron imputadas: Brain Pfaffinger, de 47 años, residente de Marshfield; Ronald Gamble, de 62 años, residente de Dorchester; Jensen Vatel, de 42 años, residente de Brockton; Nathalie Mendes, de 53 años, residente de New Bedford; y Andy Vicente, de 36 años, residente de Bridgewater.

Debían comparecer ante un tribunal federal en Boston el jueves. No se supo de inmediato si contaban con abogados que pudieran hablar sobre los cargos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Nuestra cadena hermana NBC10 Boston se ha puesto en contacto con la MBTA para solicitar comentarios.

La MBTA ha estado investigando presuntas actividades delictivas en las instalaciones de mantenimiento de Cabot Yard, donde se almacenan los vehículos y autobuses de la Línea Roja y donde trabajan los trabajadores e inspectores de las vías. En octubre, el gerente general Phil Eng anunció el despido de cuatro empleados y la suspensión de siete de sus funciones..

Esta es una noticia de última hora que se actualizará.