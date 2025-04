Cinco personas trasladadas al hospital tras incendio en vivienda de Brighton

Los equipos de emergencia de Boston han estado combatiendo un incendio en una casa la madrugada del martes en el vecindario de Brighton.

El incendio se originó en una vivienda ubicada en Academy Hill Road. Los equipos acudieron alrededor de las 4 a. m. y encontraron humo proveniente del sótano de la casa de dos pisos y medio, según el Departamento de Bomberos de Boston.

El fuego se había propagado a través de las paredes del edificio.

At approximately 4:00 companies had smoke showing on arrival in the basement of a large 2 1/2 story occupied building. The fire has traveled throughout the building in the walls , this is now a 3 alarm fire. pic.twitter.com/W6oUE919N4