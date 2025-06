Madre hispana asiste con miedo a su cita de inmigración en Boston

El jueves en la tarde, una madre de origen salvadoreño que era buscada por agentes de inmigración, se armó de valor y asistió a su cita en el edificio federal JFK en Boston.

Lo hizo en compañía de sus dos hijos, uno de ellos, tiene una extraña condición genética que le impide crecer y recibe tratamiento en el Boston Children's Hospital.

"Me dijeron que no me iban a detener ahora, y que tenía que presentarme en orden a las citas que dejaron”, dijo Vicky Pérez, madre salvadoreña.

Aún temblorosa y con el corazón en la boca, Pérez da gracias a Dios porque durante su cita con inmigración le permitieron permanecer en el país junto a sus dos hijos, aunque no sabe por cuánto tiempo.

"Ese es mi mayor preocupación que me vayan a deportar porque yo tengo un niño con condiciones especiales entonces él necesita tratamiento médico.", señala la madre inmigrante.

Anderson tiene 14 años y se desplaza en esta silla de ruedas porque padece de una rara condición genética que afecta su crecimiento y movilidad, por fortuna.

“Incluso ahora tienen que programarle otra cirugía, entonces vamos averiguar ver qué sucede”, dice Pérez.

La abuela del niño estaba visiblemente afectada tras la asistencia de su hija a su cita en corte.

Expertos señalan que el no acudir a estas podría ser mucho peor para las personas y por eso aseguran que existen otras opciones.

“Angustiada por todo, soy madre de siete hijos y he venido a este país, 30 años de estar luchando, no cometer ni un error”, dijo Elida, madre de Pérez.

Entre lágrimas, ella, junto a otros voluntarios, acompañaron a Pérez a su cita, y asegura que seguirán luchando para proporcionarle un mejor futuro a los niños.

“Voy a luchar por ella y por todos, que Dios nos permite y mi buena gente que nos están ayudando”, dijo Elida.

Pérez dice que la citación le llegó a su casa y aunque ahora su caso está en manos de un juez de inmigración, tiene esperanza de que podrá regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

"Hoy me voy tranquila porque digamos porque si me llega parar ICE presento este papel y por el momento no tendré problema, toca esperar y tener fe en Dios", dijo.