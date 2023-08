CNBC:  Experta de Harvard comparte fórmula para mejorar tu satisfacción con la vida y tu relación con el dinero

¿Alguna vez has sentido que, no importa cuánto dinero ganes, no estás satisfecho? Es posible que estés atrapado en el "culto de nunca tener suficiente", dice Manisha Thakor, quien obtuvo su MBA de la Escuela de Negocios de Harvard y es autora de "MoneyZen: The Secret to Finding Your 'Enough'", que se publicará el 8 de agosto.

"Lo que destruye el alma es que terminas teniendo esta relación con el dinero, el trabajo, el éxito y los logros que te ponen en esta rueda de hámster porque nunca puedes tener suficiente de ellos", dice Thakor a CNBC.

Ella misma había pasado la mayor parte de su vida en esa rueda de hámster, señala, mientras trabajaba en la industria de servicios financieros. En el proceso, dañó sus relaciones y su salud mental y física.

Se dio cuenta de que estaba viviendo su vida basada en la ecuación, "Valor propio = Valor neto".

Dado que el dinero se usa para medir qué tan bien está funcionando y creciendo una empresa, puede ser fácil que las personas usen involuntariamente esa misma mentalidad al evaluar su propio éxito y felicidad, dice. El problema con esa forma de pensar es que puedes terminar corriendo una carrera en la que no hay línea de meta.

Eso puede llevar a sentirse insatisfecho con su vida a pesar de sus logros y cuánto dinero ha ganado, dice ella.

"En ausencia de bienestar emocional, el dinero incremental más allá de lo que necesita no aumenta su satisfacción con la vida", dice ella. Pero sí ayuda tener confianza y claridad sobre su relación con el dinero y el papel que quiere que juegue en su vida.

Con eso en mente, Thakor recomienda una mejor ecuación: Salud financiera + Riqueza emocional = Money Zen.

¿Qué es la salud financiera y la riqueza emocional?

Tu salud financiera es tu capacidad de usar el dinero para satisfacer tus necesidades, como pagar el alquiler, comprar comestibles y destinar dinero a tu jubilación y ahorros de emergencia, dice ella.

Si bien esos objetivos son importantes, cumplirlos no equivaldrá a sentirse satisfecho con su vida a menos que también genere riqueza emocional.

Eso significa cultivar las cosas que te ayudarán a vivir una vida plena e intencional fuera del dinero, dice Thakor. Para ella, la riqueza emocional significa permanecer, explorar y descubrir todos los pequeños momentos y experiencias que le brindan alegría en su vida cotidiana.

Cómo generar riqueza emocional

Cuando piense en lo que define la riqueza emocional para usted, intente preguntarse qué comenzaría y dejaría de hacer si tuviera recursos financieros ilimitados y tiempo muy limitado, dice Thakor.

La gente suele decir que dejaría de preocuparse o dejaría de hacer tareas o quehaceres que no le importan, dice Thakor. En cambio, comenzarían a pasar más tiempo con amigos y familiares, o comenzarían a viajar más.

Para encontrar su propia definición de riqueza emocional, hágase preguntas como "¿En qué momento de mi vida fui más feliz? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo?" o "¿Qué actividades creativas hice alguna vez que me trajeron alegría?", dice Thakor.

Sus respuestas a preguntas como estas pueden ayudarlo a descubrir cómo asignar su tiempo para llenar su vida de riqueza emocional.

"Tantas cosas que generan riqueza emocional en realidad son gratuitas, como conectarse con otros humanos, leer, estar en la naturaleza", dice ella. "Así es como tienes una vida verdaderamente rica".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cheyenne DeVon para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.