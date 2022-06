Comienza el US Open en Brookline

Los primeros golfistas dieron el primer golpe el jueves por la mañana, marcando el inicio oficial del 122° US Open en The Country Club en Brookline, Massachusetts.

Un aficionado de Wellesley, Michael Thorbjornsen, de 20 años, abrió el camino desde la salida a las 6:45 a. m. El ganador del US Open del año pasado, Jon Rahm, estaba programado para comenzar a las 7:18 a.m., seguido por Scott Stallings, nativo de Worcester. a las 7:29 y el campeón del US Open 2011 Rory McIlroy a las 7:40 a.m. Keegan Bradley de Vermont comienza a las 8:02 a.m.

"Estoy emocionado, ya sabes, me encanta volver aquí. Me encanta ir a las tiendas locales y escuchar la charla y los acentos y hablar sobre los Celtics", dijo el golfista profesional Keegan Bradley. "Hay una sensación de calma al estar por aquí".

El jueves marca el inicio de la primera de cuatro rondas. Miles de fanáticos han estado viniendo a The Country Club durante toda la semana cuando el US Open regresa al lugar histórico por primera vez desde 1988. El campo solo ha sido sede del campeonato otras tres veces, pero ha sido el sitio de varios otros eventos importantes de golf. .

Hay más emoción en torno al US Open este año, que vuelve a estar a plena capacidad o por primera vez desde 2019.

Se estima que se venderán 11 sombreros por minuto desde la carpa de mercadería de 24,000 pies cuadrados. Incluso con 49 cajas registradoras, es posible que los organizadores tengan que cerrar las puertas si se llena demasiado el interior.

Aquellos que quieran asistir deberán planificar con anticipación, ya que se esperan miles de fanáticos en los próximos días. La gente no podrá conducir en ningún lugar cerca del Country Club.

Para aquellos que no tienen un pase de estacionamiento a uno de los lotes cercanos, la MBTA es la mejor opción, ya sea a través de la Línea Naranja a Forest Hills o la Línea Verde a Reservoir, Cleveland Circle o Boston College. Habrá autobuses disponibles para dejar a las personas cerca de la Puerta 5.

Hay dos devoluciones de viajes compartidos; uno en Larz Anderson Park, que está a poca distancia del U.S. Open, y el otro está en Founders Garage cerca de Trip Advisor en Needham.