Comienza mandato de uso de mascarillas en interiores en Hartford

Esta mañana entró en vigor un mandato de máscaras para interiores en Hartford y aquellos que sean sorprendidos violando ese mandato podrían enfrentar una multa de $100.

Ayer, el alcalde Luke Bronin anunció que la ciudad requerirá que las personas, de 2 años en adelante, usen una cubierta facial mientras estén dentro de un área pública, independientemente del estado de vacunación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esto se produce una semana después de que el gobernador Ned Lamont firmara una orden ejecutiva que otorga a los funcionarios de la ciudad y la ciudad de Connecticut la autoridad para dictar los requisitos de las mascarillas universales.

Bronin dijo que ha habido un aumento de casos de COVID-19 en la ciudad impulsados ​​por la variante delta.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se considera que el condado de Hartford tiene un alto nivel de propagación.

Los datos más recientes del Departamento de Salud Pública del estado encuentran que la ciudad capital está detrás del promedio estatal de vacunación con un 47% de las personas que reciben al menos una dosis.

En una conferencia de prensa, el alcalde animó a la gente a vacunarse y dijo que la prioridad es frenar la propagación del virus.

“Si no está vacunado, hágase la vacuna. No hay razón para esperar”, dijo Bronin. "No hay nada que temer de la vacuna, pero hay mucho que temer de esta variante delta".

Hay excepciones con el mandato de la mascarilla, incluso para aquellos con ciertas condiciones médicas.

Varias ciudades han anunciado que seguirán su ejemplo, incluidas Bridgeport, Norwalk y Stamford.

New Haven, que fue la primera ciudad en requerir máscaras en interiores, inició un mandato el lunes.