Comisionada de salud de Massachusetts da positivo de coronavirus

El principal funcionario de salud de Massachusetts dio positivo por COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

La comisionada de Salud Pública de Massachusetts, Monica Bharel, confirmó el viernes por la noche que recibió los resultados más temprano ese día.

"Como comisionado de salud pública y empleada esencial del estado, he estado atenta a la práctica de distanciamiento social de mis colegas y miembros del público", dijo Bharel en un comunicado. "Hasta ahora, mis síntomas han sido leves. He notificado a mis contactos cercanos apropiados y descansaré y me recuperaré en casa, mientras continúo llevando a cabo mis responsabilidades laborales de forma remota".

Bharel recibió la prueba el jueves por la noche. Ella ha estado trabajando estrechamente con el gobernador Charlie Baker y otros funcionarios, en respuesta a la pandemia en curso.

Baker dió esta declaración el viernes por la noche: "Deseamos a la Dr. Bharel una pronta recuperación y estamos contentos de que se esté recuperando en casa. La Dr. Bharel está haciendo exactamente lo que todos deberían estar haciendo, que es quedarse en casa si se siente enferma y toma este virus muy en serio ".

Las oficinas del Departamento de Salud Pública se limpiarán a fondo este fin de semana, dijo Bharel.

"Espero que todos continúen tomando en serio la amenaza de COVID-19", agregó.

Más de 3.200 personas dieron positivo para el nuevo coronavirus en Massachusetts, con 35 muertes relacionadas con el coronavirus confirmadas hasta el momento, dijo el viernes el Departamento de Salud Pública.