Cómo afectará la última medida del gobierno de Trump a estudiantes internacionales de Harvard

Los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para impedir que la Universidad de Harvard admita a estudiantes internacionales han afectado la esencia de la identidad de la universidad de la Ivy League y han inquietado a estudiantes actuales y potenciales de todo el mundo.

El mes pasado, el gobierno comunicó a los miles de estudiantes extranjeros de Harvard que debían transferirse a otras instituciones o perderían su permiso legal para residir en Estados Unidos. La semana pasada, un tribunal federal de Boston impidió que el Departamento de Seguridad Nacional impidiera la entrada de estudiantes internacionales a Harvard.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El miércoles, Trump firmó una orden ejecutiva que invoca una autoridad legal diferente para impedir la entrada de estudiantes internacionales de Harvard a Estados Unidos.

Trump ha criticado la admisión internacional en Harvard al presionar a la universidad más antigua y rica del país para que adopte una serie de cambios en sus políticas y gobernanza, que la universidad ha rechazado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El gobierno de Trump dio marcha atrás temporalmente a su guerra contra la admisión de estudiantes internacionales en Harvard.

Harvard calificó la última orden como una represalia y afirmó que viola los derechos de la universidad amparados por la Primera Enmienda. "Harvard seguirá protegiendo a sus estudiantes internacionales", declaró la universidad en un comunicado.

Harvard cuenta con unos 7,000 estudiantes internacionales matriculados, la mayoría en programas de posgrado. Estos estudiantes han estado trabajando arduamente para determinar sus próximos pasos.

Dicen sentir temor a represalias por hablar de su situación.

¿Tiene el gobierno autoridad sobre la matrícula de Harvard?

En el centro de la campaña de presión de Trump contra Harvard se encuentran sus afirmaciones de que la universidad, a la que ha calificado de semillero de liberalismo, ha tolerado el acoso antijudío. En su orden, cita una amplia ley federal que otorga al presidente la autoridad para bloquear la entrada de extranjeros cuya entrada sea "perjudicial para los intereses de Estados Unidos".

El intento anterior de prohibir la entrada de estudiantes extranjeros a Harvard, que un juez suspendió, citó la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional para supervisar qué universidades forman parte del Programa de Intercambio Estudiantil y Visitantes. Este programa permite a las universidades emitir los documentos que los estudiantes extranjeros necesitan para estudiar en Estados Unidos. En una demanda, Harvard afirmó que la administración violó las propias normas gubernamentales para retirar la certificación de una universidad.

¿Qué porcentaje del estudiantado de Harvard está afectado?

Harvard patrocina a más de 7,000 personas con una combinación de visas F-1 y J-1, las cuales se emiten a estudiantes y extranjeros que visitan Estados Unidos en programas de intercambio, como becas. En todas las facultades que conforman la universidad, aproximadamente el 26 % del alumnado proviene de fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, algunas facultades y programas, por la naturaleza de su materia, tienen un número significativamente mayor de estudiantes internacionales. En la Escuela Kennedy de Harvard, que abarca políticas públicas y administración pública, el 49 % de los estudiantes tienen visas F-1. En la facultad de negocios, un tercio de los estudiantes proviene del extranjero. Y en la facultad de derecho, el 94 % de los estudiantes del programa de maestría en derecho comparado son internacionales.

¿Los estudiantes admitidos podrán inscribirse en Harvard en el otoño?

Si bien el esfuerzo inicial para bloquear la matrícula internacional se ha suspendido, la nueva orden impediría la entrada al país de nuevos estudiantes de Harvard a menos que el gobierno cambie de postura.

Para los estudiantes extranjeros que ya cursan sus estudios en Harvard, el secretario de Estado Marco Rubio determinará si se deben revocar las visas, escribió Trump.

¿El gobierno había hecho esto antes?

El gobierno puede, y de hecho elimina, a las universidades del Programa de Intercambio Estudiantil y Visitantes, lo que las hace inelegibles para albergar a estudiantes extranjeros en su campus. Sin embargo, generalmente se debe a razones administrativas descritas en la ley, como no mantener la acreditación, carecer de instalaciones adecuadas para las clases, no emplear personal profesional calificado e incluso no "operar como una institución de aprendizaje de buena fe". Otras universidades son eliminadas cuando cierran.

¿De qué otras formas ha atacado la administración Trump a Harvard?

La batalla de Harvard con la administración Trump se remonta a principios de abril. La histórica institución se convirtió en la primera universidad de élite en negarse a cumplir con las exigencias del gobierno de limitar las protestas pro-palestinas y eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Esto desencadenó una serie de crecientes acciones contra Harvard. Varias agencias federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), recortaron la financiación de sus subvenciones a Harvard, lo que afectó significativamente los proyectos de investigación realizados por el profesorado. Harvard demandó a la administración para intentar poner fin a la congelación de las subvenciones.

La administración amenazó por primera vez en abril con revocar la capacidad de Harvard para acoger a estudiantes internacionales. Trump también afirmó que Harvard debería perder su estatus de exención de impuestos. Hacerlo afectaría la capacidad de la universidad para recaudar fondos, ya que los donantes adinerados suelen donar a instituciones exentas de impuestos para reducir sus propias cargas fiscales.

¿Harvard ofrece becas a estudiantes internacionales?

Harvard otorga ayuda financiera basada en la necesidad a estudiantes de sus diversas facultades. A diferencia de las becas por mérito, que se otorgan según los logros o el expediente académico, la ayuda basada en la necesidad se otorga a los estudiantes según su capacidad para pagar la matrícula.

La admisión a la universidad de pregrado no tiene en cuenta la necesidad económica, incluso para los estudiantes internacionales, lo que significa que la capacidad de un estudiante para pagar la matrícula completa no se considera durante el proceso de solicitud. A diferencia de la mayoría de las universidades estadounidenses, los estudiantes internacionales no pagan la matrícula completa de forma desproporcionada.

En una publicación del mes pasado en Truth Social, Trump criticó a Harvard por matricular a un porcentaje significativo de estudiantes internacionales.

"¿Por qué Harvard no dice que casi el 31% de sus estudiantes son de países extranjeros, y sin embargo, esos países, algunos de los cuales no son nada amigos de Estados Unidos, no pagan nada para la educación de sus estudiantes, ni tienen la intención de hacerlo?", escribió. "¡Nadie nos lo dijo!".

La mayoría de los gobiernos no pagan a sus estudiantes para que estudien en el extranjero. Con excepción de algunos programas de becas financiados por el gobierno, la mayoría de los estudiantes internacionales pagan su propia matrícula, reciben ayuda basada en la necesidad o obtienen becas por mérito de organizaciones externas.