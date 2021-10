¿Cómo Brady se convirtió en Brady?

Para leer este artículo en inglés ingrese en NBC Sports Boston

Tom Brady no salió de la nada. La idea de que lo hizo, que nadie lo imaginó reemplazando a Drew Bledsoe, es una historia fácil de tragar que se empuja cada vez más a medida que pasan los años. Pero simplemente no es cierto.

A finales de septiembre de 2001, el mariscal de campo de segundo año de Michigan ya estaba pisando los talones de Bledsoe. El ascenso de Brady comenzó casi en el momento en que ingresó al Foxboro Stadium como la selección número 199. Bledsoe, mientras tanto, se había estancado en 29.

Todavía era muy apreciado en la liga por su dureza, liderazgo, tamaño y fuerza en el brazo. Pero dentro de los muros del Estadio Foxboro que pronto será demolido, el precio y las limitaciones de Bledsoe hicieron que el entrenador en jefe Bill Belichick, el Director de Personal de Jugadores Scott Pioli y otros se preocuparan en privado de si Bledsoe sería parte del éxito del equipo o un obstáculo para ello.

Belichick y Pioli trabajaron hombro con hombro en la construcción de los Patriots de la década de 2000. Su trabajo fue monumental. Y Bledsoe fue una parte compleja de eso.

"Pensando en Drew, parte de la bendición y la maldición con Drew fue que lo conocíamos tan bien", explicó Pioli. "A todo el mundo le agradaba Drew, lo respetaba. Pero debido a que habíamos sido un oponente (de los Patriots) las últimas tres temporadas en los Jets, habíamos empezado a encontrar formas de atacar a Drew.

"Seguía siendo uno de los mejores mariscales de campo de la liga, pero también tienes este conocimiento de cosas que pueden no funcionar", dijo Pioli. "Estaba claro que estaba jugando a cierto nivel. ¿Cuál era el siguiente nivel? ¿Vamos a poder obtener un 'próximo nivel' de él? Y vamos a poder proporcionarle las cosas que ¿Permitirle que lo lleve al siguiente nivel? "

Mientras tanto, Brady, uno de los cuatro mariscales de campo que los Patriots mantuvieron en la lista en la primera temporada 5-11 de Belichick. A pesar de que Bledsoe firmó una extensión de 10 años y $ 103 millones en marzo de 2001, el progreso de Brady durante esa primavera y verano mantuvo alerta a los Patriots. Mientras tanto, el trabajo de verano de Bledsoe no fue bueno.

Muchos en los medios lo atribuyeron a la falta de talento en torno a Bledsoe. Estaba en su mejor momento cuando podía mantenerse erguido, acariciar la pelota y rasgarla campo abajo. Una ofensiva de precisión basada en la precisión y la rápida toma de decisiones no jugó con los puntos fuertes de Bledsoe. Y eso es exactamente lo que Charlie Weis, el coordinador ofensivo del equipo, quería ejecutar. Bledsoe lo estaba intentando. Pero era más pistolero que francotirador. Y aunque Brady no era una gacela, Bledsoe era un acorazado.

Que Bledsoe tuviera 7 atrapadas en pretemporada y jugara casi toda la primera mitad del último partido de pretemporada de los Patriots debería haber sido una advertencia de que los Patriots aún no estaban viendo lo que querían. Si no fue así, el desempeño de Bledsoe durante los dos primeros juegos lo fue. Los Patriots perdieron el primer partido ante los Bengals.

El 23 de septiembre, los Patriots recibieron a los Jets. La forma violenta en que terminó el día de Bledsoe, un golpe de órgano del apoyador de los Jets, Mo Lewis, que cortó una arteria, eclipsó el desempeño del mariscal de campo antes del golpe. Fue uno de los peores juegos que había jugado en años. La casi tragedia con Bledsoe le dio a Brady y al equipo la oportunidad de ver de lo que era capaz. A sangre fría, pero negocios son negocios.

¿Cuáles fueron los meses previos a ese momento en Foxboro para los Patriots y para Brady? ¿Cuál era la atmósfera alrededor del equipo y en las instalaciones? ¿Y cómo fue hace 20 años en los días posteriores a la lesión de Bledsoe hasta la primera apertura de Tom Brady en la NFL?

Con Brady viniendo a Foxboro para comenzar un juego por última vez, miramos hacia atrás exactamente 20 años a la semana de la primera apertura de Brady en casa contra Peyton Manning y los Indianapolis Colts.

¿Cuándo comenzó Tom Brady a causar una gran impresión?

Scott Pioli, Patriots Director del personal de jugadores

Creo que comenzamos a ver un cambio en Tommy durante la temporada del 2000 simplemente viendo su preparación. Siempre me ha gustado hacer esta distinción entre ética laboral y hábitos laborales. Brady tenía ambos. Tenía una ética de trabajo muy fuerte. Pero como sabemos, hay mucha gente que tiene una ética de trabajo muy sólida. Pero si sus hábitos de trabajo no son los correctos, si solo están trabajando en las cosas incorrectas, no importa. Y Brady tuvo ambos a una edad muy temprana.

Charlie Weis, Coordinador Ofensivo

Me impresionó el Tommy Brady que pasó todo su año de novato. La mayor parte de su trabajo se llevó a cabo después de la práctica o en el edificio. No consiguió tanto trabajo en el campo. La mayor parte de su trabajo se llevó a cabo después de la práctica. Se quedaba con los muchachos, grababa un guión y repasaba las obras de teatro. Lo vimos evolucionar y pensé que después de ese primer año podría estar en la carrera por el mariscal de campo suplente.

¿Qué tan comprometido estuvo Brady en la temporada baja después de su año de novato?

Tom Brady, Sr.

El día después de que termina la temporada, estaba de regreso en las instalaciones haciendo ejercicio y básicamente estuvo allí todo el tiempo, probablemente del 2 de enero al 30 de junio. Creo que fue en julio que recibió una llamada de Charlie Weis justo cuando estábamos estacionando para ir a jugar golf. Charlie dijo: "¿Cómo es que no estás aquí haciendo ejercicio?", Después de que Tommy llevaba ya seis meses seguidos haciendo ejercicio prácticamente todos los días. Y Tommy dijo: "No se preocupe, entrenador, no volveré para ser el suplente de un mariscal de campo 5-11".

Sintió que tenía el talento y la capacidad para suplantar a Drew razonablemente rápido y, de hecho, varias personas hicieron comentarios en ese mismo sentido.

Weis

Yo sí (recuerdo esa llamada telefónica). Él tenía eso, de una manera agradable, dirías arrogancia. Pero fue una confianza. Tenía esa confianza en él. Siendo yo mismo un chico de Jersey, siempre me gustó ese tipo de actitud en la que él no denigraba a nadie, solo decía: 'Oye, esto es de lo que quiero hacer', y esas son las cosas que se te quedan grabadas.

A pesar de estar impresionados por Brady, los Patriots estuvieron ocupados en la temporada baja reforzando la sala de mariscales al firmar al veterano Damon Huard.

Pioli

Estábamos intentando construir toda nuestra plantilla. Había un grupo de nosotros que nos sentimos muy bien con Brady y el progreso que estaba haciendo. Pero aún no estaba probado. Algo que queríamos hacer esa temporada era mejorar no solo nuestros titulares, sino también nuestra profundidad. Queríamos ser un equipo de fútbol profundo.

Sentimos que Brady ciertamente podría estar en camino de ser el No. 2. Algunos de nosotros sentimos eso más fuerte que otros. Sin embargo, hubo una oportunidad de conseguir a Damon Huard, un jugador al que realmente respetábamos y del que sabíamos mucho porque había estado en esa división con Miami y el grupo de nosotros que habíamos estado con los Jets sabía quién era como jugador. Sabíamos que era un jugador suplente que también tenía algo de experiencia como titular. Así que queríamos que un jugador como uno de nuestros suplentes fuera alguien que tuviera experiencia inicial.

A pesar del contrato de Bledsoe y un trato bastante lucrativo para Huard, Brady siguió adelante

Pioli

Esa temporada baja, él consiguió una llave, no sé cómo, y se metía en las instalaciones y al vestuario de visitantes para ver películas porque no quería que la gente lo viera allí. Venía a la sala de pesas y miraba la película allí abajo. (Pensé que la razón por la que se mostraba cauteloso al respecto) era una combinación de que no quería que la gente pensara que era un adulador, pero tampoco quería que la gente supiera lo duro que estaba trabajando. No debería decir que sé lo que estaba pensando. Mi suposición sería que él sabía que tenía limitaciones, pero también sabía que nadie iba a trabajar más que él. Simplemente existe la idea de que eres un atleta profesional. Y hay otras personas que no están trabajando tan duro. Sabes, ¿por qué tendría que hacerlo? Y eso es solo yo especulando. No sé por qué, pero no creo que realmente quisiera que la gente supiera lo duro que trabajaba.

Siempre estuvo preparado y, a veces, la gente se concentra tanto en las herramientas, el gran brazo de alguien, los lanzamientos que pueden hacer, la rapidez con la que son.

Brady tenía una forma diferente de hacer las cosas al principio de su carrera. Y a medida que mejoraba atléticamente, a medida que obtenía un brazo más fuerte, estaba haciendo todas las cosas correctas y tomando todas las decisiones correctas, no solo fuera del campo sino también en el campo cuando llegó su oportunidad.

¿Por qué el contrato de Bledsoe no fue una barrera para el ascenso de Brady? ¿Por qué fue realmente una ayuda para Brady?

Intentamos manejar ese tope salarial desde el momento en que entramos por la puerta. Las personas a menudo olvidan la historia verdadera y precisa de las circunstancias cuando comenzó todo esto.

Uno de los mayores problemas que tuvimos fue este desequilibrio dentro de nuestro tope salarial. Y parte de la construcción de un buen equipo es poder encontrar formas de estructurar contratos donde no sea demasiado duro de cumplir. Esas fueron algunas de las cosas de las que hablamos. Eso es lo que nos pasaba por la cabeza en ese momento: "Oye, tenemos que encontrar buenos jugadores jóvenes que puedan ayudarnos a abordar esta situación más amplia".

Había la sensación de que (Brady) podría convertirse en ese jugador. No eran todos los miembros de la organización. No eran todos los miembros del cuerpo técnico. No era todo el personal del jugador, no es que fuera un jugador muy importante, pero había algunas esperanzas de que pudiera convertirse en ese jugador.

Estaba claro que Drew estaba jugando a cierto nivel y ¿cuál era el siguiente nivel? ¿Vamos a poder obtener un siguiente nivel de él? ¿Y podremos proporcionarle las cosas que le permitirían llevarlo al siguiente nivel?

De nuevo, veamos esto en su verdadero contexto. Regresemos a ese momento, esa temporada baja del 2001, cuando estábamos en un gran problema de tope salarial. Vuelve al año anterior cuando llegamos allí. En el 2000, estábamos $ 10,5 millones de dólares por encima del tope salarial, y el tope salarial era mucho más bajo ($ 67,5 millones). ¿Las cosas que tuvimos que hacer pasaron por debajo del límite en la temporada del 2000? Creo que firmamos tal vez 28 agentes libres novatos solo para llenar nuestra lista e ir al campo de entrenamiento.

Así que pasamos esa tarjeta de crédito. Y teníamos que hacer varias cosas: construir un buen equipo de fútbol, ​​encontrar buenos jugadores y luego poner nuestras finanzas en orden, que es lo que estábamos tratando de hacer todavía en 2001, y todavía estábamos tratando de hacerlo en 2002 .

A medida que se daba el entrenamiento y la pretemporada, era imposible pasar por alto la mejora de Brady

Dave Nugent, compañero de cuarto de Brady y ala defensiva

Su apariencia física había cambiado. Se veía diferente. Se comportó un poco más competente. Siendo un jugador defensivo, estaba en las reuniones defensivas y recuerdo haber escuchado específicamente a tipos como Lawyer Milloy haciendo comentarios, diciendo: "Hombre, ya sabes, algo está pasando. Tom realmente ha mejorado mucho ". Llamaba la atención de muchos de los veteranos. Lo estaban notando, así que cuando comenzó a subir esa escalera en la tabla de profundidad, la gente entendió por qué ese era el caso.

Recuerdo que Tom no cometió muchos errores. Y, sabes, no necesariamente recuerdo que Drew cometiera muchos errores. Pero solo recuerdo que Tom estaba subiendo la escalera por una razón, y que si tuvieran que jugar contra Tom, creo que hay jugadores en el equipo que se sintieron súper cómodos con eso.