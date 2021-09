¿Cómo era la relación de Tom Brady y Bill Belichick en Nueva Inglaterra?

Para leer este artículo en inglés ingresa en NBC Sports Boston

Tom Brady y Bill Belichick es posiblemente el combo jugador-entrenador más exitoso en la historia de los deportes estadounidenses. Aún así, como muchas otras relaciones de 20 años, su tiempo juntos simplemente siguió su curso.

No es ningún secreto que Belichick trataba a Brady como a cualquier otro jugador a pesar de su estatus como uno de los mejores mariscales de campo que jamás haya jugado. Ese estilo de entrenamiento ayudó a los New England Patriots a ganar seis títulos de Super Bowl, pero también puede haber llevado a Brady a querer un cambio de escenario.

Mientras Brady se prepara para su tan esperado regreso a Foxboro como mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Mike Florio de ProFootballTalk se reunió con Peter King para arrojar más luz sobre cómo era la relación del siete veces campeón del Super Bowl con Belichick en Nueva Inglaterra.

"Creo que durante los 20 años obviamente fue una relación de amor rudo entre los dos", dijo King. "Recuerdas la historia de que Bill Belichick llamó a Tom Brady en 2007 en su primera reunión del equipo ese año. Randy Moss estaba allí, está sentado en la audiencia y escucha a Bill Belichick criticar a Tom Brady por un lanzamiento que hizo en su el último partido, la derrota en los playoffs para cerrar el 2006, y lo llama Johnny Foxboro. Entonces, creo que Belichick vio que así es como va a tratar a sus jugadores, y me refiero a todos sus jugadores, y para siempre.

"[Brady] quería experimentar una nueva forma de fútbol. Recuerda que en 2019 fue su temporada 29 de fútbol: escuela secundaria, universidad y profesional. A los 29 años jugó para un entrenador defensivo. Entonces, creo que realmente quería ir a algún lugar, ya fuera Frank Reich, Kyle Shanahan, Jon Gruden, Bruce Arians. Quería ir a un lugar con un entrenador ofensivo que sintiera que lo comprendería mejor. Entonces, creo que Bill Belichick y Tom Brady se abrazarán en Canton 12, dentro de 15 años, pero creo que Brady quería algo de aire fresco ".

Desde la liberación del abogado Milloy hasta el canje de Logan Mankins, Belichick ha hecho algunos movimientos sorprendentes a lo largo de los años con las piedras angulares de la franquicia. Florio cree que Belichick mantuvo una relación "distante" con Brady para que los sentimientos personales no se interpusieran cuando llegara el momento de separarse de su mariscal de campo.

Mientras tanto, Brady temía el día en que su entrenador en jefe le diera el tratamiento de Drew Bledsoe.

"La relación desde mi punto de vista, estratégicamente distante. Así es como Bill Belichick trata a todos sus jugadores mientras juegan para él", dijo Florio. "No quiere acercarse demasiado. No quiere dejar que los sentimientos personales empañen las decisiones que inevitablemente tomará. Cuando eres el entrenador de un equipo durante 20 años, hay muchos tipos que eventualmente deciden que ya no son lo suficientemente buenos. En un momento dado, son geniales, el corazón y el alma del equipo, llegan a un punto en el que, a menos que se lesionen o se retiren por su cuenta, tienes que tomar una decisión difícil. Sabe que su reputación es tomar la decisión un año antes en lugar de un año demasiado tarde, por lo que nunca estuvo tan cerca de Brady como otros entrenadores.

"Y también, Brady tenía ese miedo saludable, y tal vez era un miedo malsano, de que un día Belichick dijera: 'Por lo que le pagamos a este tipo, podemos obtener algo mejor'. Es una de las razones por las que Tom Brady nunca se llevó el mejor precio. Nunca quiso ser el tipo de obstáculo en el tope salarial que lo haría susceptible a que Bill Belichick pudiera decir: 'Vamos a hacer con él lo que hicimos para Drew Bledsoe. Vamos a tirar por la borda al jugador mejor pagado del equipo porque podemos hacerlo mejor con alguien más. Por lo tanto, siempre estuvo dispuesto a llamarlo ".

"Me sorprende que Brady haya podido durar 20 años en ese entorno", agregó Florio.

"Belichick sabe que el fútbol americano es un continuo. Tenía un mariscal de campo de 43 años, un mariscal de campo que iba a cumplir 43 años, él sabe que debe seguir adelante y preparar la franquicia para lo que sea que venga después. Yo no culpo a Belichick en absoluto y no culpo a Brady en absoluto. Era el momento del divorcio ".

El regreso de Brady al Estadio Gillette está programado para el domingo por la noche a las 8:20 p.m. ET en NBC.