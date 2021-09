¿Cómo está Tom Brady aún jugando? Entrevista con Alex Guerrero

Para leer este artículo en inglés ingresa en NBC Sports Boston

Si eliminas cada capa de intriga que rodea la relación de Tom Brady con los Patriots y por qué ya no juega para ellos, se reduce a esto. Él se vendió. Y es viejo desde 2012, la temporada en que cumplió 35 años, según las definiciones convencionales.

Entonces, en 2013, cuando Brady cumplió 36 años y la ofensiva de los Patriots cayó, Bill Belichick hizo lo que cualquier entrenador con un jugador anciano debería hacer. Comenzó a hacer planes para reemplazarlo.

Y en 2014, cuando Belichick seleccionó a Jimmy Garoppolo y Brady cumplió 37 años, Brady ganó el primero de los cuatro Super Bowls que ganó en las últimas siete temporadas. Pero durante el período comprendido entre 2014 y 2020, Belichick siempre estuvo alerta por la disminución de desempeño. Brady no pudo mantenerse en el nivel que estaba jugando. El tan discutido "acantilado" tenía que estar llegando. Si no es así, entonces una lesión que le robaría su efectividad. Belichick no quería quedarse con un mariscal de campo viejo, caro y lesionado. Por eso Tom Brady es de los Buccaneers.

Belichick no creía que Brady pudiera hacer lo que está haciendo. Para ser justos, pocos lo hicieron. Entonces, ¿cómo lo está haciendo Brady? Visité Tampa Bay la semana pasada para visitar a Alex Guerrero. Ha sido el entrenador de cuerpo de Brady desde 2005. Él y Brady cofundaron TB12 Sports Therapy y hasta que la relación Belichick-Brady comenzó a ir de lado en 2017, Guerrero (a pedido de Belichick) trató a una gran cantidad de jugadores de los Patriots que trabajaban en conjunto con el personal de formación del equipo.

Durante los últimos seis años, Guerrero ha sido ridiculizado en los medios de comunicación como un charlatán, un médico brujo y un divisor. En 2015, fui a ver a Guerrero por una lesión deportiva. Brady lo recomendó, así que dije: "¿Qué diablos?" Pagué mi dinero ($ 200 por la cita) y lo arregló. Mis tres hijos lo han visto por varias lesiones deportivas. Los ayudó a todos.

Así que tengo una buena relación con él y respeto por lo que es capaz de hacer. Al ir a Tampa, me pidió que me atendiera a la pregunta "¿Cómo está Brady haciendo esto?" en lugar de analizar las circunstancias de la salida de Brady de Nueva Inglaterra.

Así lo hice.

Aquí están las preguntas y respuestas que tuvimos.

¿Cómo es esto posible? ¿Cómo está haciendo esto?

AG: A Tommy y amí noshacen esa pregunta todo el tiempo. Y no parece que sea una respuesta tan difícil para nosotros. Les hemos estado diciendo muchachos durante AÑOS cómo lo estamos haciendo. No es un secreto y somos extremadamente dedicados, trabajamos muy duro en las mismas cosas todo el tiempo y nos aseguramos de que nuestro tejido sea siempre flexible y pueda soportar la fuerza del deporte. Así que es antes de la práctica, es después de la práctica, es antes del juego, es después del juego. Lo está preparando para que su cuerpo pueda sostener las fuerzas del deporte en sí.

Hemos oído hablar de la dieta, la flexibilidad, la hidratación. Pero, ¿cuánto de esto es simple fuerza de voluntad?

AG: Es interesante cuando las personas mencionan la voluntad y lo que yo aprendí, más de 30 años de práctica es que la capacidad de un atleta para desempeñarse a un alto nivel durante un período prolongado de tiempo tiene que ver principalmente con cómo se sienten.

Creo que los habrá llevado allí. Sabes que juegas a este nivel, no es que no tengas coraje, determinación y voluntad. Willie McGinest me enseñó esto cuando comencé hace tantos años. Recuerdo que era el sexto año y tenía dolor. Y no había terminado ningún año, ninguna temporada de fútbol, y fue difícil para él. El fútbol no era divertido. Entonces, cuando nos juntamos y comenzamos a ayudarlo a él y a su cuerpo a recuperarse y repararse, dijo: "Alex, haces que el fútbol sea divertido para mí".

Willie pasó a jugar 16 años. Entonces, para mí, realmente tiene mucho que ver con cómo se siente alguien mientras hace lo que ama. Y si lo estás, si te sientes bien y tu cuerpo puede recuperar tu capacidad para sostenerlo con el tiempo, es fácil para mí. No es dificil.

Entonces, cuando hablamos de diferentes generaciones, jugadores que se terminaron a los 30 años, ¿qué no tenían?

Cuando comencé hace más de 30 años, todo el concepto de terapia manual y flexibilidad de los tejidos ni siquiera era una idea. Nadie estaba haciendo eso. Quiero decir, si piensas que estoy loco hoy, la gente entonces realmente pensó que estaba loco. Personas como Joe Montana y Steve Young y todos esos grandes, si hubieran podido incorporar más flexibilidad en sus vidas en ese momento... hidratación, dieta, sueño, todos esos son amplificadores para mí. Esas cosas son solo un hecho. Esa no es la razón por la que nadie puede mantener su máximo rendimiento.

Hay mucha gente que come bien. Hay mucha gente que se hidrata bien. Hay muchas personas que duermen lo suficiente, pero aún pueden mantener su máximo rendimiento durante largos períodos de tiempo. Ves a algunos de los mejores atletas de hoy que irán y harán ejercicio y levantarán pesas, harán todas estas cosas y probablemente comerán bien, verán a un nutricionista y harán todas las cosas correctas y, sin embargo, en la primera semana, se van y se lesionan y es una lesión de tejidos blandos. Ya sea una lesión en la ingle o una lesión en el tendón de la corva o una lesión en el hombro, pero para mí es bastante simple como que la pieza que les falta es la flexibilidad. La idea de crear nuevas vías neuronales de comportamiento, haciendo que el cuerpo hasta los músculos sea largo y sin restricciones, para que puedan soportar las fuerzas que se les están aplicando.

¿Se ha reducido la flexibilidad de Tom o tienes que trabajar más duro para prepararlo ahora de lo que lo hiciste originalmente?

Sí, es cierto, pasamos más tiempo con él. Al principio de la carrera de Tom, y este es nuestro 16 año juntos, podría verlo tres días cada dos semanas, por ejemplo. Podría ir a Nueva Inglaterra y lo trataría seis días al mes. Seis días al mes se convirtieron en todos los días. Y ahora es dos veces al día.

¿Cuándo lo ve en un día cualquiera?

Temprano en la mañana aquí en las instalaciones alrededor de las 6:30 o 7 y trabajar durante aproximadamente una hora, hora y media. Hacemos una evaluación, veremos cómo se siente su cuerpo por la mañana, y luego consistirá en tratamientos de flexibilidad a través de sus piernas, caderas, flexores de cadera, obviamente su brazo, y luego se irá a sus reuniones y regresará justo antes de la práctica, nos aseguramos de que su brazo esté disparando al 100 por ciento, todos los músculos que se correlacionan con su movimiento de lanzamiento estén disparando uniformemente juntos. Luego sale y practica durante dos horas y tan pronto como termina la práctica, regresa. Hacemos tratamientos de flexibilidad de cuerpo completo nuevamente porque la idea es hacer que el cerebro cree vías neuronales de comportamiento.

¿Qué significa eso?

Entonces, el cerebro y el cuerpo están estrechamente conectados. Tu cerebro no sabe lo que está bien o lo que está mal, solo sabe lo que le enseñas. Entonces, por ejemplo, si Tom va y lanza 200 balones de fútbol todos los días, necesito crear vías neurológicas desde su cerebro a través de su sistema nervioso hasta los músculos para poder soportar el lanzamiento de 200 balones de fútbol todos los días sin sentir dolor.

Entonces su cerebro dice: "Está bien, entiendo que así es como quieres que funcione. Voy a tirar 200 balones de fútbol al día ”. No vamos a tener hinchazón o inflamación, porque nunca permitimos que el cuerpo entre en un estado neuromuscular negativo.

Lo mismo ocurre con los lanzamientos. Sé que hoy vas a lanzar 200 balones de fútbol, ​​así que trabajaremos todos los músculos que se correlacionan con tu movimiento de lanzamiento. Los mantendremos largos y sin restricciones. Tan pronto como llegues de la práctica, los mantendremos largos y sin restricciones para que el cerebro diga: "Está bien, esto no es una carga pesada para mí.

¿Qué tan pionero crees que será Tom por lo que está haciendo?

Es una pregunta interesante porque mucho de lo que escuchas en los medios de comunicación y en cualquier otro lugar es que Tom es un caso atípico. Es diferente a todos los demás, así que lo pondremos aquí y hablaremos de que todos los demás estarán aquí.

Y es divertido para mí porque no es un caso atípico, es como todos los demás. No es un enigma. Corta y sangra y se rompe y simplemente lo juntamos. Entonces, si otros atletas no pueden ver lo que está haciendo y sentirse inspirados por eso, entonces vuelve a tu pregunta de "voluntad". Entonces creo que simplemente no tienen el impulso, la dedicación, la voluntad de querer ser tan grandiosos.

Entonces, ahora digo: "¿Estás cansado o no tienes inspiración?" Porque creo que los atletas profesionales simplemente se cansan. ¿O no están inspirados? Ya sea que no estés inspirado porque tu cuerpo ya no se siente bien, ¿ahora simplemente no estás inspirado o estás realmente cansado? , les proporcionamos toda esta información y ¿por qué no la utilizan? Piensan que pueden cambiar su dieta y jugar como Tom.

No, no tiene nada que ver con su dieta, tiene que ver con el tiempo que dedicamos a la recuperación a través de la flexibilidad. Ahora bien, si no quiere hacer eso, simplemente no está inspirado y no tiene la voluntad, el valor o la determinación.

¿Qué es el triángulo del bienestar?

Es estar en buena forma física lo que lo llevará a ser mentalmente fuerte, lo que lo llevará a ser emocionalmente sano y lo mantendrá en buena forma física. Si estás sufriendo, es difícil superarlo. Entonces empiezas a sentir emociones y te preguntas: "¿Puedo hacer esto más? ¿Cuánto tiempo puedo hacer esto? "

El movimiento de eso se establece y luego esa emoción negativa comienza a afectarte físicamente porque sientes como, "No lo entiendo. Intento salir y recibir tratamiento y todavía no me siento mejor ". Y es un círculo vicioso.

¿Tom está deseando que llegue ese juego?

Yo diría esto: nos acercamos todas las semanas a lo mismo. Realmente lo hacemos. La idea de ganar es, es que sabes que hay cierta energía y emoción en la idea de ganar. Y la gente dice, ¿ganar ese juego es más importante que ganar este juego? Al final del día, está ganando. No se trata de quién fue el mejor equipo en el campo ese día. Al final del día, ¿quién ganó?

En realidad, no se trata de "Oye, Tommy, debes jugar lo mejor que puedas". Ni siquiera sé lo que eso significa. Realmente no lo hago. Vamos a preparar el cuerpo para que pueda hacer el pase perfecto. Intenta que tus jugadores jueguen lo mejor en todo momento. No deberías pensar: "Oh, me duele un poco el brazo o la espalda. Solo quiero poder eliminar esa variable, para que pueda concentrarse en lo que necesita, que es realmente intentar ganar un partido de fútbol.

Desde mi percepción de lo que veo, debido a que estoy con él de seis a ocho horas todos los días, no lo veo prepararse de esa manera. No lo veo diciendo: 'Sí, este juego significa mucho más para mí que los otros'. Nunca es así, lo cual es realmente un mérito de su capacidad para ponerse en un espacio mental para concentrarse realmente en lo que es, necesita concentrarse en ser el mejor mariscal de campo de un equipo que posiblemente pueda ser. Y siento que no puede ser el mejor mariscal de campo en la Semana 3 si está pensando en la Semana 4.