¿Cómo llegar al Estadio de Boston para la Copa Mundial Fifa 2026?

¡Vamos al Mundial en Boston! Oh, espera, es en Boston, ¿no? La realidad es que, si vamos a ser específicos, pues no; no es en Boston. Los juegos tendrán lugar en el famoso Gillette Stadium de Foxborough, una ciudad que se encuentra a unas 22 millas al suroeste de Boston, y reconocida por ser el hogar de los Patriotas.

¡Pero, que no cunda el pánico! Es muy sencillo llegar desde cualquier parte de Boston, incluyendo si deseas ir directamente desde el aeropuerto hasta el estadio… y por transporte público.

Aquí te decimos, paso por paso, cómo llegar al emblemático estadio de manera sencilla y qué medios de transporte te convendría de acuerdo a tus planes. Usando la MBTA, o plataformas de viaje compartido como Uber o un taxi, (los cuales podrían salirte ba$$$tante costosos).

Desde el aeropuerto Logan de Boston

Si decidiste llegar al Gillette Stadium directamente desde el Aeropuerto, el primer paso es seguir los rótulos que te dirijan hacia la Silver Line (SL1) de la MBTA en los terminales del aeropuerto. Este autobús es gratuito y te llevará hasta South Station.

Una vez llegues a South Station, debes localizar la plataforma del Commuter Rail, y buscar el tren que te lleve hacia Foxborough Station.

Si viajas a Foxborough desde cualquier otro lugar de Boston, debes llegar a South Station y seguir las instrucciones.

Tiempo y costos:

El viaje en tren suele durar entre 44 y 59 minutos.

Los boletos de ida cuestan entre $3 y $10.

Consejos adicionales:

Planifica el viaje con antelación utilizando el sitio web de la MBTA para acceder a horarios en tiempo real, mapas de rutas e información sobre tarifas. Para pagar, solo accede a la app de MBTA y escoge el horario y ruta, así como el método de pago.

Es importante revisar con tiempo las rutas, ya que la MBTA suele ofrecer horarios y rutas diferentes para eventos especiales. Aquí puedes encontrar el itinerario y los mapas.

Como puedes pagar:

CharlieCards y CharlieTickets: Estas tarjetas y boletos son de uso reutilizable y puedes precargar dinero para usar en el metro, autobús y ferry de la MBTA. Son una buena opción si vas a usar mucho el transporte público. Puedes comprar CharlieTickets en máquinas expendedoras en el aeropuerto y en la mayoría de las estaciones de la MBTA.

Tarjetas de crédito/débito: En la mayoría de las estaciones con personal, puedes usar tarjetas de crédito, tarjetas de débito con el logotipo de una tarjeta de crédito y tarjetas de regalo de Amtrak, según Amtrak.

Pago digital: Algunas estaciones pueden aceptar Apple Pay, Google Pay o PayPal.

Cómo llegar en transporte de viajes compartidos

El tiempo de viaje en Uber, Lyft y taxi desde el aeropuerto de Boston hasta el Gillette Stadium en Foxborough es de aproximadamente 30 a 45 minutos. El tiempo exacto puede variar según el tráfico y las condiciones de la carretera.

El precio de la tarifa de Uber y Lyft puede variar en función de la demanda, los picos de tarifa y los costos adicionales como peajes.

Un taxi de Boston Logan Airport a Gillette Stadium en Foxboro costará de $90 en adelante.

Es posible que haya tiempos de espera para estos tipos de viajes, especialmente durante horas pico o en días de evento.

Es recomendable usar transporte público y evitar llevar tu carro al estadio. Los días en los que hay juegos y conciertos en el Gillette Stadium, es bien sabido que el tráfico en las afueras se torna una pesadilla y puedes terminar atascado en el tráfico por horas.