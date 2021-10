Cómo los Red Sox pueden dificultar el camino a los Astros en la Liga Americana

Los Medias Rojas tienen una oportunidad legítima de ganar la Serie de Campeonato de la Liga Americana, damas y caballeros. Estos clubes son básicamente muy parecidos en su ofensiva.

Houston martilla la pelota. Los Medias Rojas golpean la pelota. Olvídate de Carlos Correa, Alex Bregman, Rafael Devers y Xander Bogaerts. Es muy posible que la serie se reduzca a Tanner Houck, Nick Pivetta, Phil Maton y Ryne Stanek.

Esos son solo algunos de los lanzadores que obtendrán entradas fundamentales a medida que el béisbol se aleja del modelo de abridor dominante al modelo de usemos seis relevistas. Uno de estos equipos va a capitalizar. A menos que Nathan Eovaldi esté lanzando o el as de los Astros, Lance McCullers, regrese de una lesión en el brazo para comenzar uno de los juegos intermedios, deberíamos estar en una serie de alta puntuación.

"Es un gran equipo", dijo el manager de los Medias Rojas, Alex Cora, sobre Houston. "Equipo completo. Obviamente, hay ciertos tipos con los que sé que trabajamos juntos antes, pero agregaron algunos grandes jugadores en los últimos años, como (Michael) Brantley. Es uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas.

"Obviamente, en cuanto a lanzadores, son muy diferentes al pasado. A lo largo de la temporada, hicieron un buen trabajo simplemente manteniéndose en la cima del Oeste en una división difícil con los Marineros y Atléticos. Y hay una razón están aquí. Están muy bien administrados, y Dusty (Baker) ha hecho esto desde que se convirtió en gerente de los Giants en su día en Candlestick Park. Para él, todavía estar cerca y tener la energía para hacerlo es impresionante. Y debería ser divertido".

La tarea de los Medias Rojas es obvia. Luego de un juego de comodines contra los Yankees que les obligó a preocuparse por solo dos bateadores (Aaron Judge, Giancarlo Stanton), y un ALDS contra los Rays con parámetros similares (Randy Arozarena, Wander Franco), los Astros presentan el desafío inverso.

La alineación de los Astros tiene siete y quizás hasta ocho de profundidad. Con la excepción del receptor Martín Maldonado y quienquiera que esté jugando en el centro, no hay outs fáciles. Lideraron la liga en carreras por una razón.

Este es un cambio marcado con respecto al ALCS 2018, ganado por los Medias Rojas en cinco juegos, cuando los nombres se veían impresionantes pero no la salida. En esa serie, los Medias Rojas trataron al tercera base All-Star Alex Bregman como kriptonita, lo caminaron siete veces en cinco juegos y le lanzaron con corredor en base básicamente nunca. Una excepción notable: la última salida del Juego 4, una recta de Craig Kimbrel que Bregman perforó a la izquierda con las bases llenas. Andrew Benintendi hizo la jugada más emblemática de su carrera con una atrapada en picada, negando a los Astros una victoria en la salida.

Bregman y el desaparecido George Springer fueron los únicos bateadores peligrosos en esa serie. Leales como José Altuve y Carlos Correa jugaron lastimados, y los Medias Rojas no tuvieron problemas para lanzar a Maldonado, Josh Reddick y Marwin González, entre otros.

Ahora no existen tales descansos. Los Astros acaban de anotar 31 carreras en cuatro partidos contra los Medias Blancas, golpeando al personal No. 2 de la Liga Americana. Altuve igualó un récord personal con 31 jonrones esta temporada. Correa aseguró su sueldo en la agencia libre con 26 bombas. Bregman bateó .375 en el ALDS después de perderse dos meses por una lesión en el cuádriceps. Yuli Gurriel y Brantley se fueron 1-2 en la carrera de bateo. El ex seleccionado No. 5 de la general, Kyle Tucker, explotó con 30 jonrones. El DH Yordan Alvarez lideró al equipo con 33 jonrones y 104 carreras impulsadas.

Como si eso no fuera suficiente, los Astros fueron el equipo más difícil de ponchar en el béisbol (19,4 por ciento) y el único club que no olfateó al menos una quinta parte del tiempo. Quieres un desafío, este es.

"Perdieron a George (Springer) y en un momento pensamos que era el líder del grupo", dijo Cora. "Él fue el tipo que encendió la ofensiva y fue el líder emocional del equipo, y todavía están jugando buen béisbol y aquí están. Están aquí en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, así que es un testimonio de lo que hicieron en el pasado".

¿Cómo se supone que los Medias Rojas compitan con eso? Bueno, no todas las esperanzas están perdidas, porque el cuerpo de lanzadores de Houston no asusta a nadie.

El as Justin Verlander se está recuperando de la cirugía de Tommy John que lo limitó a una apertura el año pasado. El también ganador del premio Cy Young, Zack Greinke, luchó contra problemas de cuello en la recta final, regresó para el Juego 162 y ahora está siendo utilizado como relevista. McCullers, que a menudo se lesionaba, dejó el partido decisivo contra los Medias Blancas con dolor en el antebrazo y no se sabe nada sobre su estado.

Entonces, mientras los Medias Rojas intentan averiguar cómo reemplazar a Eovaldi, los Astros pueden terminar haciendo lo mismo con el zurdo Framber Valdez, quien dominó a los Medias Rojas dos veces en el lapso de una semana en junio (2 -0, 1.26), pero no los ha enfrentado desde entonces.

Se iluminó con los White Sox en su única victoria de la ALDS, y no posee el pedigrí de Eovaldi. Nadie en el personal de los Astros lo hace, y eso incluye a un McCullers saludable, con Luis García y José Urquidy como los otros probables titulares.

La tarea de Baker será maniobrar hacia sus mejores brazos de bullpen, incluido el ex cerrador de los Marineros Kendall Graveman, el All-Star Ryan Pressly y quizás el lanzador clave de toda la serie, Maton.

Y es por eso que esta serie podría ir en cualquier dirección. Houston probablemente posea solo un poco más de potencia de fuego, pero cualquiera de los dos miembros del equipo podría convertirse en el ganador fácilmente.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por John Tomase para NBCSports.com. Para más de NBC Sports Boston entra aquí.