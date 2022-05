¿Cómo responderán los Celtics al primer golpe de los Bucks?

Ha pasado un tiempo desde que alguien golpeó a los Boston Celtics.

Tendría que retroceder hasta finales de febrero para encontrar la última pérdida de doble dígito de Boston. E incluso ese fue el segundo juego consecutivo sin la alineación titular completa de Boston disponible en Indiana. Tendrías que retroceder otro mes antes de eso para encontrar la última paliza real que soportó este núcleo de los Celtics con un pérdida de 16 puntos en Atlanta. La última vez que los Celtics perdieron por dos dígitos en casa fue el 24 de noviembre de 2021 contra un equipo de Brooklyn al que acababan de barrer de los playoffs.

Pero los Milwaukee Bucks, rebosantes de la arrogancia de un campeón defensor, irrumpieron en el TD Garden el domingo y asestaron un golpe en la mandíbula de un equipo de los Celtics cuyo carro estaba desbordado después de su reciente éxito.

Ime Udoka, siempre lento para sacar a sus titulares incluso cuando un juego está decididamente en la mano, vació su banco con dos minutos para el final y los Celtics abajo 14. Marcus Smart ya estaba cojeando alrededor de la cancha y no había posibilidad de que la ofensiva anémica de Boston fuera va a alimentar una carga tardía cuando los Bucks emergieron con un triunfo de 101-89 en el Juego 1 de una serie de semifinales de la Conferencia Este.

Parece imposible que los Celtics vuelvan a jugar tan mal como lo hicieron, ofensivamente, en esta serie. Pero los Bucks no reinventaron exactamente la rueda defensiva en este. Llenaron la pintura, desafiaron a Boston a disparar triples e hicieron que los Celtics se sintieran tan incómodos como Kevin Durant y compañía se sintieron en la última ronda contra Boston.

Los Celtics harán ajustes. La pregunta más importante es si pueden desempolvar mentalmente, después de que los Bucks marcaron la pauta en esta serie.

"Definitivamente nos estaban presionando y dificultando que nos metiéramos en nuestras cosas", dijo Brown. "Pero, mientras observamos, hay formas de ser eficientes y efectivos. Las encontraremos y seremos mucho más agresivos cuando sea necesario para el próximo juego".

Mucho se habló sobre cómo los Bucks bajaron de nivel al final de la temporada y se conformaron con el sembrado No. 3, lo que le dio a Boston la localía en la segunda ronda. Y en el lapso de 48 minutos, Milwaukee lo convirtió en un punto discutible al robar la localía con el triunfo del Juego 1.

Tendrías que retroceder a los playoffs de 2017 para encontrar la última vez que los Celtics ganaron una serie después de perder el Juego 1. Boston cayó en los Juegos 1 y 2 contra los Bulls pero, ayudado por la elevación sorpresa de Gerald Green a titular y llevado por un emotivo Isaiah Thomas, los Celtics regresaron para ganar esa serie en seis juegos.

Gran parte de este núcleo estaba intacto en 2019 cuando los Celtics ganaron el Juego 1 contra Milwaukee, pero luego vieron a los Bucks ganar cuatro seguidos (aunque, una gran dosis de Kyrie en juego allí).

Entonces, ¿qué sucede después? ¿Regresarán los Celtics en el Juego 2?

"Solo prepárate", dijo Jayson Tatum, quien no consiguió su primer gol de campo hasta que quedaban 6:38 antes del medio tiempo y terminó con 21 puntos en 6 de 18 tiros en 40 minutos. "Prepárate para regresar, jugar mejor, jugar más duro, entrar y obtener una victoria. Así es como creo que vamos a responder".

Muy a menudo, durante su aumento de la segunda mitad, los Celtics han tenido una respuesta para cuando las cosas van mal. Los Celtics fueron el mejor equipo en el tercer cuarto de la NBA esta temporada. Udoka parecía encontrar el contraataque a todo lo que conspiraba contra su equipo.

Pero los Celtics tuvieron pocas respuestas el domingo. Más preocupante, Giannis Antetokounmpo ni siquiera tuvo una noche muy eficiente y aun así logró un triple-doble de 24 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias. Estaba en +23 en 38 minutos y los Celtics ni siquiera pudieron aprovechar el problema de faltas que encontró al final del tercer cuarto.

Los Celtics pueden limpiar sus pérdidas de balón. Pueden disparar mejor en general. Pero no pueden estar tan desanimados al atacar la canasta como parecían cada vez que Brook López estaba alrededor del aro. Es poco probable que Jrue Holiday y sus amigos del perímetro reduzcan la presión después de que Milwaukee recogiera rutinariamente toda la cancha.

Pero, por primera vez en mucho tiempo, los Celtics se ven obligados a resolver las cosas. No es una exageración sugerir que el Juego 2 se convierte en un deber ganar dado el talento que posee Milwaukee.

"Hemos sido resistentes todo el año", dijo Brown. "Esto es solo un testimonio de lo que hemos experimentado a lo largo de la temporada, los altibajos. Hemos experimentado altibajos. Este grupo está a prueba, así que solo tenemos que salir, mantener nuestra confianza, mantener nuestra fe el uno en el otro, no perder nuestra confianza, mantenerse conectado, ejecutar el plan de juego y funcionará.

"Solo tenemos que ser mentalmente fuertes y las cosas estarán bien".

Hay un valor en recordar no reaccionar de forma exagerada a un juego. Los equipos visitantes que llegan al Juego 1 no siempre pueden mantener ese éxito (un ejemplo de este año: la victoria de 13 puntos de Minnesota sobre Memphis). El contraargumento aquí es que se siente un poco más significativo cuando son los campeones defensores con quizás el mejor jugador bidireccional del planeta los que dominan el Juego 1 fuera de casa. Los Celtics siempre iban a ser desafiados en esta serie. Ahora aún más. Los Bucks marcaron la pauta y se robaron la localía. Boston tiene que responder con un mensaje que sugiere que no era indicativo de cómo se desarrollará esta serie.