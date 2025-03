Compra ropa en tienda en línea Shein y desaparece su paquete

Para la navidad de 2024, Julissa Minaya, una de nuestras televidentes en Boston, Massachusetts, dice que pagó 339 dólares por varios artículos en la tienda virtual Shein.com

"Eran muchísimas cositas, venía la ropa para navidad, ropa para frío". Explica Julissa, quien esperó ansiosa por la fecha de entrega.

"Sólo me llegaba el correo de que mi paquete estaba en la puerta, pero cuando iba no estaba en la puerta". Narra Minaya, quien procedió a contactar a Shein, solicitando información sobre su paquete.

"Duraron dos días investigando, supuestamente para ver dónde habían dejado el paquete y dijeron que supuestamente el paquete me lo entregaron pero no me entregaron ningún paquete"

De acuerdo con Julissa, ella pasó todo diciembre pidiéndole a Shein que entregaran el paquete o le devolvieran su dinero "Llegó enero y sin ropa de navidad, sin nada en el bolsillo". Explica Julissa.

Como lo último que se pierde es la fe, Julissa insistió durante febrero y alega que la respuesta de Shein era siempre la misma.

"Que el paquete fue entregado, esa era la única respuesta que me daba, pero vi las noticias y dije voy a llamar a Telemundo Responde entonces"

Julissa nos expuso su problema y nosotros contactamos al departamento de servicio al cliente de Shein y ellos nos pidieron el número de orden de Julissa.

Con tal información pudieron localizar y verificar que en efecto el pedido no le fue entregado a Julissa, y le reembolsaron los 339 dólares que pagó por los productos.

“Estamos complacidos de ayudar a resolver la preocupación de este cliente.” dijo un Representante de Shein, mediante correo electrónico.

Julissa dice estar complacida con nuestra intervención "En realidad Telemundo Responde. Llamé y me respondieron. Me llamaron personalmente, me apoyaron y sí, me ayudaron"

A la hora de comprar en línea, es siempre recomendable solicitar que le envíen el paquete a un buzón o que su firma sea requerida para la entrega de sus paquetes.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.