Comprador de Facebook Marketplace es asaltado a punta de pistola en Connecticut

Una persona que se reunía con un vendedor de Facebook Marketplace supuestamente fue asaltada a punta de pistola por cuatro hombres en North Haven, Connecticut dijo la policía.

Los funcionarios dijeron que fueron llamados al área de Skiff Street y Hartford Turnpike por el informe de un intento de robo a mano armada. La víctima le dijo a la policía que estaban tratando de comprar un vehículo en Facebook Marketplace y que se reunirían con el vendedor cerca.

Mientras se reunía con el vendedor, la persona dijo que cuatro hombres, cada uno armado con una pistola, intentaron robarles. La persona pudo escapar e hizo señas a un oficial de policía que estaba en el área.

Los oficiales que respondieron no pudieron localizar a los hombres de inmediato.

Las autoridades advierten a las personas que tengan cuidado cuando se reúnan con compradores o vendedores y que nunca se reúnan en un área privada.

"No vaya a su casa y no los deje entrar en su casa. Si necesita que le entreguen o recojan algo, como un mueble, hágalo con amigos o familiares para no estar solo. Si debe esté solo, informe a los demás dónde estará y a qué hora. Solo reúnanse durante el día, en lugares con mucho tráfico o públicos como lotes de edificios, estaciones de policía, etc.", dijo la policía en un comunicado.

Los funcionarios están investigando activamente este incidente.