Comunidad de Chelsea se une en apoyo a estudiante arrestado por ICE

El jueves en la tarde, la comunidad de Chelsea, Massachusetts se está movilizando por la liberación de Geovani De La Cruz, el estudiante de la escuela secundaria de Chelsea a quien agentes federales detuvieron cuando salía de su casa el miércoles.

Miembros del sector educativo y autoridades locales abogan a esta hora por su liberación.

"Él me llamó hoy, y me dijo que no quiere estar ahí, está triste, está llorando", dice Mayra Balderas, madrastra del joven y miembro del comité escolar de la ciudad.

A Balderas se le hace un nudo en la garganta al hablar de Geovani, quien tiene 20 años de edad.

"Él dice que no quiere ser deportado, que su sueño es estar aquí, entonces yo le dije que no se preocupe que la comunidad completa está apoyando mucho", dice Balderas.

"La comunidad completa está apoyando a Mayra, está apoyando a la familia asegurando que las organizaciones y la congresista hagan lo posible para que él regrese pronto a su casa", dijo un miembro del comité escolar de la ciudad.

Geovani asistió a su acto de graduación en la escuela secundaria de Chelsea el pasado fin de semana, y fue su madrastra, Mayra Balderas, quien le entregó su diploma.

"Estamos trabajando en ver cómo podemos obtener la liberación de mi hijo que fue injustamente arrestado.", dijo el padre de Geovani.

Oriundo de Guatemala, Giovanni llegó a Estados Unidos hace cuatro años y está bajo un programa de acción diferida, su familia asegura que no tiene récord criminal y están reuniendo cartas para abogar por su liberación.

Del centro de inmigración en Burlington, Giovanni fue trasladado ayer a la Cárcel de Plymouth donde se espera permanezca hasta que le permitan ver a un juez de inmigración.

La familia de Geovani asegura que él sí tenía su licencia al día y que pese a ello se lo llevaron detenido. Este fin de semana se espera una vigilia en solidaridad con esta familia.