Comunidad exige respuestas después de que ICE detuviera a un estudiante de Milford

Estudiantes, profesores, amigos y familiares están conmocionados y disgustados, e incluso organizaron una manifestación en apoyo a un adolescente de Massachusetts durante el fin de semana.

Marcelo Gomes, un estudiante de 18 años de penúltimo año de la preparatoria Milford, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se dirigía a su práctica de voleibol el sábado por la mañana.

Su novia afirma que estaba recogiendo a algunos de sus compañeros de equipo cuando cuatro vehículos de ICE lo rodearon, salieron de la camioneta y lo arrestaron.

El domingo, cientos de simpatizantes marcharon desde la ceremonia de graduación de Milford hasta el Ayuntamiento para reclamar la liberación de Gomes.

Su novia dijo que se suponía que debía tocar la batería en la banda de la escuela durante su graduación, pero en cambio está durmiendo en el suelo de una celda con docenas de otros hombres.

"Dijo que le habían puesto cadenas en los tobillos y las muñecas, y que primero estuvo, creo, en Burlington y luego lo trasladaron a Plymouth, y que ahora mismo no he hablado con él desde entonces; no sé cómo está", dijo Julianys Rentas Figueroa, la novia de Marcelo.

"¿De verdad detuvieron a un estudiante de secundaria y ahora está arrestado? ¿Por qué?", ​​preguntó el jefe de policía de Milford, Robert Tusino. "¿Y la policía de Milford no estaba allí? ¡Qué horror!". La gobernadora Maura Healey declaró: "Estoy consternada e indignada… Exijo que el ICE proporcione información inmediata sobre el motivo de su arresto, su ubicación y cómo se está protegiendo su debido proceso… La administración Trump sigue generando miedo en nuestras comunidades, lo que nos hace a todos más inseguros".

Nuestra cadena hermana NBC10 Boston se ha puesto en contacto con el ICE para obtener detalles sobre el motivo de la detención de Gomes y su ubicación, pero aún no ha recibido respuesta.