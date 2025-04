Comunidad local reacciona al trágico colapso de techo en Rep. Dominicana

La comunidad de Hyde Park dice estar de luto ante esta tragedia en su país, ya que hace poco más de un mes en un restaurante del vecindario se presentó el artista Rubby Perez y donde ahora hay mucha tristeza ante lo sucedido.

Observando la devastación a miles de millas de distancia y siguiendo muy de cerca el rescate de cada sobreviviente, Leandro Tejeda, propietario de un restaurante dominicano relata su sentir ante la noticia, "realmente que cada que sacan a una persona con vida nos llena de alegría porque es una pérdida menos pero realmente es muy triste ver a tantas personas familias casi completas que han perdido la vida".

Residentes de origen dominicanos en un comercio en la calle Centre en Jamaica Plain en Boston reaccionaron a la terrible noticia.

El mortal incidente sucedió en medio de la presentación del famoso merenguero Rubby Pérez.

"Cómo impactado como cayó el techo como una ve personas que estaban disfrutando de Rubby Perez como ver que se les apagó la luz en un segundo", dijo Sandy Peña, dominicano.

El catastrófico evento sucedió en medio de la presentación del famoso y reconocido merenguero Rubby Perez quien cantaba en el escenario cuando el techo cedió, atrapando a quienes estaban allí. Más tarde, el ícono musical perdió la vida, confirmaron fuentes a nuestro reportero Alfredo Acosta de Telemundo 47.

"Estamos muy consternados por la tragedia ahí en Jet Set". dijo Pedro Pinales, propietario de restaurante dominicano.

Hace un mes y medio Rubby habría visitado Boston y se presentó en el restaurante Rincón Caribeño en Hyde Park donde hoy sienten la desolación ante la tragedia.

"Mi sentir fue muy fuerte yo me puse a llorar inmediatamente incluso me pongo nostálgico porque siempre yo lo he querido mucho a Rubby ahí estaba también la gobernadora de los lados de Barahona la verdad es muy triste", dijo Pinales.