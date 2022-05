Comunidad recuerda a tres jóvenes fallecidos en accidente en Branford

Los miembros de la comunidad recuerdan a tres jóvenes que murieron en un accidente automovilístico en Branford.

"De todas las personas, ¿por qué tiene que ser una de las mejores personas que he conocido?" dijo Jamie Wandell, un amigo de Megan Povilaitis.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El domingo, la gente se reunió en un monumento improvisado en Hosley Avenue. Amigos y familiares presentaron sus respetos, incluso a Povilaitis.

“Cálida, amorosa. A ella no le importaba quién eras”, dijo Byron Aguayza, un amigo de Povilaitis.

“Ella era increíblemente inteligente y talentosa y se ve muy bien con todo su cabello rosado. Nunca ha sido tímida consigo misma. Era increíblemente segura de sí misma y me inspiró a tener confianza y a que no me importara lo que los demás pensaran de mí”, dijo Wandell.

Las autoridades dicen que la conductora era la joven de 17 años.

La policía dice que la investigación muestra que el automóvil viajaba a alta velocidad cuando no siguió una curva en la carretera.

También fallecieron Anthony Dudchik, de 19 años, y Robert Dudchik, de 22 años, hijos de Tom Dudchik de News 8 Capitol Report, informó la estación de noticias.

Si bien algunos vienen aquí para compartir recuerdos, también hay llamados a un cambio en lo que respecta a la condición de este camino.

Cientos ya han firmado una petición en línea instando a Branford a hacer que Hosley Avenue sea más segura, incluso repavimentándola.

NBC Connecticut descubrió que este tramo tiene un historial de accidentes graves en los últimos siete años.

Por ahora, los seres queridos esperan que este tributo en el camino crezca con recordatorios de aquellos que se fueron.