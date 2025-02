Comunidad salvadoreña local reaccionan a acuerdo migratorio con EEUU

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció las cárceles de su país para alojar a inmigrantes de cualquier nacionalidad deportados por Estados Unidos, así como a criminales estadounidenses violentos.

Hay opiniones encontradas entre activistas comunitarios y salvadoreños residentes de Nueva Inglaterra ante esta propuesta. Algunos no están de acuerdo con que criminales peligrosos ingresen a cárceles de El Salvador y otros temen que inmigrantes indocumentados terminen en esas cárceles de máxima seguridad.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Durante una reunión privada entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el Secretario de Estado Marcos Rubio se habría acordado la medida sin precedentes,

“Yo dije bueno… el presidente ha hecho todo muy bien a excepción de esta decisión que ha tomado para el pueblo”, dice Keila González, residente salvadoreña.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Pero lo que ha llamado más la atención es que Bukele también ofreció albergar en sus cárceles a criminales estadounidenses bajo custodia en Estados Unidos, esto significaría que personas condenadas en el país sin importar su nacionalidad podrían cumplir su sentencia en las prisiones de máxima seguridad de El Salvador.

“En mi pensar no está bien porque el presidente no va a estar todo el tiempo ahí entonces cuando pues cambie de presidente uno no sabe qué es lo que va a pasar en un futuro entonces la seguridad también del pueblo salvadoreño cuenta mucho” asegura González.

Bukele ha reafirmado su postura asegurando que estar en la lista de aliados de Estados Unidos sólo traerá beneficios para El Salvador, pero hay otro temor entre los líderes comunitarios de nuestra región.

“Me preocupa sí claro a mí ya toda mis comunidades que hay gente inocente vayan a parar la cárcel”, dijo otra residente.

Dicen que nada garantiza que entre los detenidos hayan inmigrantes privados de su libertad por motivos migratorios.

Hasta el momento se desconoce cuándo comenzarían estas deportaciones de prisioneros de Estados Unidos a las cárceles de El Salvador.