Comunidades se preparan para impacto de tormenta de nieve en Nueva Inglaterra

Equipos se estan preparando para responder el miércoles a una tormenta que amenaza con traer más de un pie de nieve a muchas partes de la región.

Se proyecta que la tormenta arrojará cerca de 18 pulgadas de nieve a partes de Nueva Inglaterra. A partir del miércoles por la noche, el sistema podría traer condiciones de ventisca el jueves por la mañana, lo que amenaza con cortes de energía e inundaciones menores en la costa.

El Departamento de Transporte de Massachusetts emitió una advertencia de tormenta invernal a partir de las 7 p.m. el miércoles hasta la 1 p.m. el jueves para los condados de Franklin, Hampshire, Essex, Norfolk, Hampden, Suffolk, Middlesex y Worcester. El estado está pidiendo a los viajeros que limiten las velocidades y planifiquen con anticipación.

Con ráfagas de viento que se espera que alcancen las 50 mph, Eversource se está preparando para el impacto en el sistema eléctrico. La compañía de energía está posicionando cuadrillas de líneas y árboles en todo el estado para responder a cualquier daño o interrupción causada por la tormenta.

También ha asegurado a cientos de equipos de Canadá, Maine, New Hampshire, Vermont, Connecticut, Pennsylvania e Indiana para apoyar la respuesta a la tormenta, anunció la compañía en un comunicado de prensa.

Algunas ciudades y pueblos de Connecticut esperan más de un pie de nieve para mañana por la mañana y los preparativos están en marcha.

Los departamentos de transporte estatales y locales ya comenzaron a prepararse para la tormenta. El estado tiene un nuevo dispositivo GPS que les permite rastrear a los conductores y averiguar qué carreteras necesitan atención.

Algunas carreteras ya están pretratadas antes de la tormenta.

En Hartford, la ciudad prohíbe el estacionamiento en la calle a partir de las 6 p.m. esta noche hasta las 6 a.m. del viernes. Las personas pueden estacionarse en uno de los lotes de luz azul de la ciudad a partir de hoy al mediodía o en una de las escuelas de la ciudad a partir de esta noche a las 6.

El Departamento de Transporte del estado tiene 1,300 operadores, 634 camiones para despejar nieve estatales y 18 cargadores industriales, pero incluso con un gran arsenal de recursos listos para funcionar, todavía hay algunos desafíos, incluido el COVID-19.

"Tenemos más de 100 empleados que dieron positivo en la prueba, casi dupliqué ese número que está esperando la prueba", dijo el comisionado del Departamento de Transporte de Connecticut, Joseph Giulietti.

El DOT estatal dijo que planea traer contratistas para ayudar con la limpieza, pero los departamentos más pequeños parecen perderse ese lujo.

"No somos una agencia tan grande en la que podamos rellenar en cualquier momento. No es ese tipo de trabajo que podemos hacer, por lo que puede haber carreteras que no reciban atención durante varias horas", dijo West. John Phillips, director de Obras Públicas de Hartford.

El gran mensaje de los departamentos estatales y locales es que se queden en casa y fuera de las carreteras para que puedan despejarlos y tratarlos.