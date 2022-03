Con la firma de Trevor Story, los Medias Rojas han vuelto a invertir dinero

Alguien contrate una excavadora y derribe Tampa Bay North, porque los Medias Rojas están de vuelta en el negocio.

La noticia del domingo de que acordaron un contrato de agente libre de seis años con el campocorto All-Star Trevor Story no solo los devuelve a la contienda en la cargada imagen de los playoffs de la Liga Americana, sino que también anuncia que están listos para su próxima fase de desarrollo bajo la dirección del jefe de béisbol Chaim Bloom.

Si el año uno se trataba de controlar el sistema de ligas menores y el año dos de encontrar las piezas para competir con un presupuesto, entonces el año tres debería darnos la esperanza de que oficialmente hayan vuelto a hacer lo que sea necesario para ganar un título.

"Pero, ¿gastarán?" se convirtió en una pregunta recurrente no solo porque somos traficantes de drama insaciables que extrañamos los días en que las temporadas bajas de los Medias Rojas estaban llenas de chisporroteo y chapoteo, que a menudo engendraban chisporroteo y colapso, para ser justos, sino también porque no perseguir objetivos de alto nivel significaba cerrar una vía significativa de mejora. No se gana solo con Hunter Renfroes.

La firma de Story borra esa narrativa. Su contrato de seis años tiene un valor de $140 millones, con el potencial para un séptimo año de $20 millones en lugar de una opción de exclusión en 2025. Son $126 millones más que el récord anterior de Bloom para un contrato de agente libre, que fue de dos años y $14 millones para Kiké Hernández. A fin de cuentas, es un precio razonable a pagar por un dos veces All-Star con poder de 30 jonrones y potencial de Guante de Oro a medida que cambia a la segunda base.

También llena una clara necesidad de poder diestro en una posición de incertidumbre; El actual Christian Arroyo es sólido, pero las lesiones lo limitaron a solo 164 turnos al bate el año pasado. Agregar Story inmediatamente vuelve a poner a los Medias Rojas en la conversación con los recargados Azulejos, los omnipresentes Rays y los tambaleantes Yankees, quienes llegaron a un acuerdo importante para Josh Donaldson e Isiah Kiner-Falefa, pero luego observaron a los torpederos franquicia Story y Carlos Correa (Gemelos) firmar en otro lugar.

La medida sin duda será bien recibida en el clubhouse, donde varios jugadores expresaron su inquietud en los últimos días porque los Medias Rojas se estaban quedando atrás. Un sentimiento similar ocurrió en la fecha límite de canjes del año pasado cuando los jugadores querían más ayuda que un Kyle Schwarber lesionado y un Hansel Robles inconsistente. El club sufrió de inmediato su peor racha de la temporada, aunque la visión de largo alcance de Bloom finalmente fue recompensada.

Hablando de Bloom, ahora ha cruzado un umbral significativo. Tenemos pocas dudas de que puede descubrir gemas pasadas por alto como Hernández, Garrett Whitlock o Renfroe. Si las clasificaciones de prospectos son una indicación, sus dos primeros borradores han sido jonrones. Pero ganar en un gran mercado también requiere ataques dirigidos a las superestrellas, y hasta que mostrara su voluntad de apretar el gatillo, teníamos todo el derecho de cuestionar cómo y cuándo daría ese salto.

Pégale el logo de Jumpman, porque se ha despegado del suelo. Puede que no sea un contrato de $325 millones como el que los Rangers le dieron a Corey Seager, pero no tenía por qué serlo. Bloom gastó la mitad en un jugador que definitivamente es más de la mitad de talentoso, explotando tanto el 2021 bajo de Story como un mercado truncado que había dejado solo a un puñado de equipos buscando torpederos.

Story podría terminar siendo la ganga de esta temporada baja de la misma manera que Xander Bogaerts ha superado su propio contrato de seis años y $120 millones durante los últimos tres años. No es una coincidencia que Story gane más o menos lo mismo anualmente que su nuevo compañero de doble jugada, porque si Bogaerts opta por no participar este otoño, los Medias Rojas tendrán un reemplazo interno por un dinero similar. El trato de Story también es lo suficientemente razonable como para que también haya espacio para extender Bogaerts, aunque esa es una historia para otro día.

Lo que importa ahora es esto: los Medias Rojas no solo mantuvieron el ritmo en el Este de la Liga Americana, lo hicieron de manera inteligente, sin traicionar ninguno de sus valores para perseguir un titular. Story es exactamente el tipo de jugador que necesitaban a un precio justo que solo un puñado de clubes podía pagar.

Eso se llama maximizar sus recursos, y es el tipo de cosas que no pueden hacer en Tampa, que es una ciudad en Florida sin satélites en Boston, al menos ya no.