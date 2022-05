Con los casos en aumento, ¿es hora de traer de vuelta las mascarillas a las escuelas de Massachusetts?

Los casos de COVID-19 continúan aumentando en Massachusetts, y la mitad del estado ahora se considera de alto riesgo de transmisión comunitaria, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y los números de la semana pasada también mostraron que los casos en las escuelas se duplicaron durante el período anterior de 7 días.

Algunas escuelas en áreas donde la transmisión es alta ya han tomado la decisión de recomendar que los estudiantes y el personal comiencen a usar mascarillas nuevamente. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria abandonó su mandato a principios de este año.

Con la escuela a un mes de terminar el año, ¿tiene sentido comenzar a pedirles a los niños y maestros que vuelvan a usar mascarillas para evitar que la propagación se convierta en una quinta ola en toda regla?

Le planteamos esa pregunta a tres de los mejores médicos de Boston en la serie "COVID Q&A" de esta semana. Esto es lo que tenían que decir:

¿Deberían devolverse las mascarillas a las escuelas en comunidades de alto riesgo?

“Entonces, lo que hemos aprendido durante esta pandemia es que el aprendizaje en persona es de vital importancia”, dijo la Dra. Sabrina Assoumou del Centro Médico de Boston. "Es de vital importancia asegurarnos de que vamos a crear escuelas seguras y espacios seguros para que nuestros hijos puedan estar en persona".

En su mayor parte, las vacunas, las pruebas y el enmascaramiento han ayudado a limitar la propagación comunitaria. Pero dijo que todavía puede haber momentos en que los casos sean altos en los que necesitemos usar todas las estrategias a nuestra disposición, incluidas las mascarillas.

“Entonces, el punto es que en momentos en que los casos son altos, deberíamos usar todas las herramientas que sabemos que realmente funcionan”, dijo.

La Dra. Shira Doron del Tufts Medical Center dijo que el enmascaramiento es una de varias opciones que deben considerarse cuando la transmisión comunitaria es alta. Pero no debería ser el único.

"Así que creo que realmente tenemos una buena comprensión hoy mucho más que en tiempos anteriores sobre qué estrategias de mitigación de capas funcionan", dijo. "Creo que también estamos en un momento en el que debemos sopesar los riesgos y beneficios de algunas de esas estrategias, teniendo en cuenta que, al menos en mi opinión, contraer COVID-19 es inevitable y, en última instancia, todos lo contraerán".

"La gente tiene opiniones muy diferentes", agregó Doron. "Creo que diré que las familias tienen opiniones muy diferentes sobre los riesgos y beneficios relativos de evitar el COVID-19 versus tener más normalidad, ya sabes, para su hijo y en la vida de ese niño y en la experiencia escolar de ese niño. Y así creo que es muy importante que comuniquemos adecuadamente cuando los casos son altos y cuando el riesgo es mayor. Creo que es muy importante que comuniquemos adecuadamente cómo las personas pueden y deben protegerse, cómo deben acceder a mascarillas de alta calidad y hacer que estén realmente disponibles sin costo alguno. Eso es algo que me gustaría ver hecho".

También se deben considerar otras opciones, incluida la restricción del acceso de los padres a la escuela cuando los casos son altos, dijo.

El Dr. Daniel Kuritzkes del Brigham and Women's Hospital dijo que es "realmente alentador" ver que usar cubrebocas, distanciarse socialmente y no ir a la escuela cuando estás enfermo ha ayudado a limitar la propagación comunitaria en las escuelas. Dijo que cree que el enmascaramiento tiene sentido si ayuda a mantener bajos los casos.

“Simplemente no entiendo el concepto de que usar una mascarillas es una carga enorme que estamos imponiendo a los niños y a los maestros. Y creo que podría usar este enfoque en capas donde todos obtienen mascarillas”, dijo. "Si va a realizar actividades en las que no puede estar enmascarado, podría considerar agregar pruebas como un complemento para que aún pueda tener una banda, un coro o un drama en el que no quiera estar enmascarado pero que tenga pruebas voluntarias a fin de participar para maximizar la protección".

¿Debe DESE promulgar un mandato de mascarillas para las comunidades de alto riesgo?

"Sí", dijo Assoumou. "La razón por la que diría que sí es, ¿cómo transmite a las personas que los casos son altos? No todos tienen acceso al tablero de Massachusetts y saben dónde encontrarlo. No todos saben que la tasa de casos positivos en Boston en este momento es 10%. Pero la forma en que la comunidad de salud pública realmente transmite al público que hay mucho COVID por ahí y que debería usar una mascarillas es comunicando orientación para que el público en general realmente sepa qué hacer. En el mapa de niveles comunitarios de los CDC, de acuerdo con ese mapa, debería aumentar las capas y el enmascaramiento en este momento a entornos no públicos. Así que sí, creo que brindar orientación al público es de vital importancia".

Doron parecía menos convencida de que se necesita un uso obligatorio de mascarillas, y señaló que no ha habido datos reales que muestren una diferencia importante en la propagación de COVID entre las escuelas con uso obligatorio de mascarillas y las que no lo tienen.

"Diría que la comunicación debe ser mejor sobre cuánto COVID hay y que incluso el marco actual de los CDC es inadecuado para transmitir esa información", dijo.

"Dividiré la diferencia", agregó Kuritzkes. "Diría que creo que el estado debería brindar una guía clara a las comunidades para que las comunidades individuales tomen decisiones basadas en un marco estatal que en ciertos umbrales, se vuelve importante restablecer las mascarillas y otras medidas. Creo que hemos aprendido a través de la amarga experiencia, que permitir más opciones locales y defensa en lugar de obligar a toda una entidad política como el estado hace que sea más probable que las personas acepten las recomendaciones en lugar de optar por pelear por ellas".

Según los CDC, los siguientes son síntomas de una infección por COVID:

Fiebre o escalofríos

Tos

Falta de aire o dificultad para respirar

Fatiga

Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza

Pérdida del gusto o del olfato

Dolor de garganta

Congestión o secreción nasal

Náuseas o vómitos

Diarrea

No está claro si ciertos síntomas están asociados con infecciones BA.2.12.1. Sin embargo, cuando se trata de BA.2, algunos síntomas parecen reflejar en gran medida una pequeña cantidad de síntomas comúnmente informados en las infecciones de Ómicron, que incluyen tos, fatiga, congestión y secreción nasal.

Para algunas personas, el coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en un par de semanas. Para otros, puede no causar ningún síntoma. El virus puede provocar enfermedades más graves, como neumonía y muerte, para algunas personas.

Cuando se trata de aquellos que han sido vacunados y reforzados, los síntomas parecidos a los del resfriado experimentados después de una infección por Ómicron son en su mayoría los mismos, independientemente de la subvariante.

Los expertos generalmente están de acuerdo en que el público no debería preocuparse demasiado por la aparición de cada subvariante Ómicron.