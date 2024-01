Con los primeros votos emitidos durante la noche, inicia la contienda primarista en NH

El día de las primarias ha llegado a New Hampshire y los votantes acudirán a las urnas el martes por la mañana, y los primeros votos ya se han emitido durante la noche.

Las urnas abrieron en Londonderry High School a las 6:00 a.m., pero New Hampshire no tiene horarios establecidos para los lugares de votación. Solo tienen que estar abiertos a las 11:00 a. m., por lo que muchas ubicaciones abren más tarde.

Tanto los republicanos como los demócratas tendrán primarias el martes. Y si bien la carrera republicana ciertamente ha sido el centro de atención en Granite State, es el lado demócrata el que podría retrasar algunos de los resultados.

Dado que el actual presidente Joe Biden no está en la boleta electoral y una agresiva campaña por escrito, el Secretario de Estado David Scanlan dijo que podría llevar más tiempo obtener resultados de algunos distritos electorales.

"Eso no será ningún problema en las ciudades que todavía cuentan sus votos a mano, pero en una ciudad con recuento automático, los lectores de las papeletas tendrán que clasificar las papeletas, o las papeletas que tienen escritos, separarlas. los apilan para que los diferentes candidatos escriban los votos y simplemente los cuenten", dijo Scanlan.

Scanlan dijo que los distritos electorales pueden presentar los resultados republicanos y demócratas por separado, por lo que eso también puede suceder.

Ahora que el expresidente Donald Trump viene de una victoria primaria sin precedentes en Iowa, esta carrera en New Hampshire ahora es aún más importante, ya que pintará una imagen clara de quién quiere el Partido Republicano que los represente.

La última encuesta de seguimiento de la Universidad de Suffolk/NBC10 Boston/Boston Globe encuestó a unos 500 posibles votantes republicanos. Trump amplió su ventaja sobre Nikki Haley, al 60%, lo que supone un aumento respecto al lunes.

Haley obtuvo un 38% de votos, sin cambios desde el lunes.

Antes del gran día, Trump y Haley reunieron grandes multitudes en New Hampshire y hicieron un último discurso ante los votantes.

"Permítanme aclarar esto. Donald Trump ganó 56,000 votos de 3 millones en Iowa. Obtuvo el uno y medio por ciento de los votos en Iowa", dijo Haley.

"Es muy fácil de vencer, y como ven las encuestas, acaba de salir esta noche que estamos derrotando a Biden por tanto, que probablemente mañana seremos acusados 3 o 4 veces más", dijo Trump.

Ahora, las probabilidades están en contra de Haley. Además de las encuestas, los ex candidatos Doug Burgum, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy y Tim Scott mostraron su apoyo e instaron a sus seguidores a votar por Trump.

Haley consiguió el respaldo del gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, algo que espera que la impulse a tener un buen desempeño.